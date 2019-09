Procurorii DIICOT au cerut buletinul Alexandrei, parintii nu au vrut sa il dea

Ziare.

com

"La data de 02.09.2019, procurorii DIICOT - Structura centrala au dispus, prin ordonanta, predarea de catre familia victimei M.A.M. a cartii de identitate apartinand minorei, in acest sens fiind delegati ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Craiova.Persoanele mentionate mai sus impreuna cu un reprezentant al Agentiei Nationale Impotriva Traficului de Persoane - Centrul Zonal Craiova - s-au deplasat la domiciliul parintilor victimei minore, au adus la cunostinta acestora ordonanta dispusa in cauza, precum si concluziile raportului de expertiza genetica.Familia victimei a refuzat sa predea cartea de identitate apartinand victimei minore, motivand faptul ca solicita sa consulte continutul concluziilor respectivului raport.In acest sens s-a incheiat un proces verbal in care a fost consemnata pozitia parintilor, iar in urma consultarii ofiterilor de politie judiciara cu procurorii de caz, s-a dispus citarea parintilor victimei minore la sediul DIICOT - Structura centrala pentru a li se pune la dispozitie concluziile documentului.Citatia a fost emisa, parintii victimei minore luand la cunostinta si semnand in nume personal", se arata in comunicatul DIICOT Marti, mai multe publicatii au mediatizat o postare a lui Alexandru Cumpanasu, in care acesta reclama ca DIICOT i-ar ameninta familia cu catusele. El sustinea ca DIICOT a emis citatie prin care parintii Alexandrei sunt chemati la Bucuresti sa-i predea buletinul, altfel urmand sa fie adusi cu mandat, "in duba, cu catuse, precum ultimii infractori" si amendati cu pana la 5.000 de lei.Luni, expertiza INML facuta publica a aratat ca oasele gasite in butoiul din curtea lui Gheorghe Dinca contin ADN-ul Alexandrei, cu o probabilitate de 99,93%.