Procurorii DIICOT au clasat dosarul Balena Albastra: Cele patru sinucideri nu au avut legatura cu jocul

10 cazuri au fost investigate de anchetatori - 5 ale unor copii care s-au sinucis si 5 ale unor copii care s-au ranit, scrie site-ul stiripesurse.ro Intr-un document care, potrivit sursei citate, ar fi ordonanta de clasare, asumata de un procuror de la DIICOT Brasov, se arata ca nu s-au putut gasi dovezi din care sa rezulte "dincolo de orice dubiu rezonabil" ca cineva ar fi determinat sau inlesnit comiterea actelor respective.Opinia publica din Romania a fost marcata, in urma cu un an, de fenomenul "Balena Albastra", in legatura cu care au luat atitudine si institutii ale statului. Mai multi copii si parinti au tras semnalul de alarma, sustinand ca un site rusesc ar incerca prin acest joc sa hartuiasca adolescentii si copiii care il joaca, indemnandu-i chiar sa comita acte reprobabile. In acest context, procurorii DIICOT au deschis o ancheta, colaborand cu institutii similare din alte tari."La data de 26.06.2017 a avut loc la Eurojust - Haga, o intalnire de coordonare intrereprezentanti din urmatoarele state:, pe tema jocului 'Balena Albastra'. Toate aceste state s-au confruntat cu 'provocarile' jocului, cele mai grave situatii fiind identificate in Republica Moldova, insa", se arata in documentul citat.De asemenea, procurorul DIICOT care a clasat dosarul a mai concluzionat, la finalul celor 15 pagini ca ", generata de speculatiile si informatiile furnizate de mass-media care, din dorinta de a avertiza asupra pericolelor la care se expun minorii in mediul on line, a escaladat cazuistica, generand o adevarata psihoza in randul adultilor"."In ceea ce-i priveste pe minori, s-a constatat ca informatiile in cascada despre existentaunui joc potential letal, care ar fi facut numeroase victime, cateva ajungand chiar sa-si ia viata a constituit doar o, necesare pentru a alimenta curiozitatea specifica varstei.Este adevarat insa ca marea majoritate a 'curiosilor' se incadreaza intr-un tipar anume: copii ce provin din familii destramate, cu parinti divortati, ori plecati la munca in strainatate, aflati in grija bunicilor sau a unor straini, copii cu probleme preexistente care au cazut victime ale unor persoane, la fel de provocate de implicarea intr-un joc perfid, care urmareau insa producerea unor satisfactii meschine, de cele mai multe ori cu conotatii pornografice. Cele mai multe insa dintre cazurile cercetate au vizat minori care si-au provocat in special rani superficiale", se arata in documentul citat.In plus, procurorul spune ca "in cauzele in care diversi minori au aratat ca au intrat in legatura cu 'administratori' care le cereau sa indeplineasca 'provocari' s-a constatat, pe de o parte, ca(lipsa oricaror urme in mijloacele de stocare perchezitionate, lipsa apelurilor de la numere necunoscute si posibil suspecte in listing), iar pe de alta, ca asa-zisii 'curatori', fara a ajunge sa profereze amenintari ori sa sugereze actiuni grave"."In consecinta, in privinta infractiunilor de 'determinarea sau inlesnirea sinuciderii' (...), instigare la 'lovire sau alte violente', (...) 'santaj', (...) si 'amenintare', (...) rezulta ca, devenind incidente dispozitiile art. 16 alin. 1 lit. c din Codul de procedura penala.Mai mult,, ce pareau imposibil de inlaturat la momentele initiale.Daca in privinta lui C. T.-A., T. G. A. si B. D.-F. a rezultat inca de la inceput ca decesele au fost cauzate de, planand suspiciuni asupra motivelor determinante, in privinta minorei V. D.-S. s-a dovedit in final ca moartea sa a fost cauzata de un", se mai arata in documentul publicat de sursa citata.