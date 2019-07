Procurorii DIICOT din Bucuresti preiau dosarul crimelor din Caracal

Ziare.

com

Purtatorul de cuvant al Directiei, Mihaela Porime, a precizat, pentru Mediafax, ca DIICOT structura centrala va prelua dosarul crimelor din Caracal."Avand in vedere complexitatea cauzei si emotia publica generala creata, in zona analizam oportunitatea preluarii", a anuntat sursa citata.De altfel, intr-o conferinta de presa, procurorul-sef DIICOT Felix Banila a declarat miercuri ca institutia pe care o coordoneaza are sub control situatia de la Caracal."Daca si DIICOT e depasit de acest caz...Va spun ca nu", a declarat Felix Banila, intrebat daca DIICOT este depasit de acest caz.DIICOT Craiova a reunit, in data de 27 iulie, dosarele ce vizau disparitia Alexandrei si a Luizei.Dosarul Luizei a fost preluat de DIICOT Craiova in 6 iunie, prin declinare de la Parchetul de pe langa Judecatoria Craiova.