CSM o critica aspru si pe candidata lui Predoiu la sefia DIICOT: Nu e conectata la realitatile institutionale europene

Avizul este consultativ si urmeaza sa fie transmis catre presedintele Klaus Iohannis, impreuna cu propunerea ministrului Justitiei de numire in functie.Sectia pentru procurori a explicat pe 14 pagini de ce a avizat-o negativ pe Giorgiana Hosu. Concluzia finala:Dupa analizarea proiectului de management propus de Giorgiana Hosu, CSM arata ca acesta cuprinde o prezentare sintetica atat a aspectelor pozitive, cat si a aspectelor deficitare in activitatea DIICOT.Totusi, pentru exprimarea avizului, Sectia pentru procurori din CSM a avut in vedere raspunsurile date de aceasta la intrebarile din timpul interviului."Dupa sustinerea interviului, Sectia pentru procurori constata ca, desi doamna procuror a propus prin proiect masuri pentru imbunatatirea activitatii DIICOT, intreviul desfasurat nu a relevat capacitatea de a oferi solutii concrete pentru gestionarea problemelor specifice ce decurg din exercitarea functiei manageriale.Sectia pentru procurori constata ca, desi doamna procuror a indicat in proiect o serie de obiective, nu le poate argumenta pertinent, dovedind ca prezentarea acestora nu rezulta dintr-o analiza aprofundata a problemelor si nevoilor Directiei, ci doar dintr-o enumerare a unor idei general valabile.Faptul ca aceste masuri sunt interiorizate si nu reflecta o viziune clara si asumata rezulta din raspunsurile contradictorii sau neconvingatoare la intrebarile adresate de membrii sectiei.Astfel, desi si-a propus prin proiect crearea unei echipe manageriale unite si viabile, scopul pare pur declarativ si neasumat real, fata de imprejurarea ca nu a manifestat interes fata de cunoasterea proiectului de management al persoanei propuse de catre ministrul Justitiei pentru functia de procuror-sef adjunct, neputand sa indice obiective convergente cu ale sale."CSM spune ca Giorgiana Hosu denota o lipsa a capacitatii de autoanaliza si a facut trimitere la celebrul caz "Caracal," unde au fost observate mai multe probleme de comunicare."La intrebarea adresata de membri ai Sectiei pentru procurori, doamna procuror nu a indicat insa maniera concreta in care ar fi trebuit sa comunice, ceea ce denota o lipsa a capacitatii de autoanaliza retrospectiva, de invatare din experiente trecute, superficialitate in asumarea nevoii de conturare a unei viziuni viitoare concrete de gestionare a unor situatii de criza inerente in activitate," explica CSM.O alta critica a vizat faptul ca Hosu a mentionat in proiectul de management defrisarile ilegale ca fiind o noua forma de infractionalitate organizata, ".""Prin urmare, ceea ce candidata trebuia sa indice drept vulnerabiltate este lipsa de rezultate notabile, iar nu domeniul infractional in sine.Or, indicarea necorespunzatoare a obiectivelor denota o necunoastere a realitatii infractionale pe anumite domenii, cunoastere ce este de presupus prin prisma functiei manageriale deja detinute si, pe cale de consecinta, neindicarea unor masuri adaptate pentru atingerea lor."Membrii CSM au mai criticat faptul ca Hosu nu a facut nicio referire in proiectul ei la modul in care urmeaza sa managerieze activitatea celor 290 de politisti detasati in cadrul DIICOT.Procurorii din CSM au mai criticat si propunerea facuta de Hosu de extindere a competentei DIICOT pentru preluarea cauzelor de evaziune fiscala cu un prejudiciu mai mare de 20 de milioane de lei."Astfel, desi intarzierea in solutionarea cauzelor economico-financiare a fost identificata drept vulnerabiltate instituttionala, doamna procuror propune schimbarea competentei materiale in materia evaziunii fiscale, fara a-si insoti propunerea de o analiza a numarului unor astfel de cauze la nivel national, precum si de o evaluare a impactului sub aspectul resursei umane specializate in instrumetarea acestor infractiuni," motiveaza CSM.CSM a mai criticat si propunerea facuta de Hosu de modificare a competentei in materia declararii ca indezirabili a unor cetateni straini, care nu ar fi fost argumentata corespunzator, "ceea ce denota o lipsa de evaluare a impactului unei astfel de masuri.""Totodata, s-a mai constatat ca doamna procuror nu este conectata la realitatile institutionale europene, concluzie ce se poate extrage din raspunsul acesteia referitor la operationalizarea Parchetului Euruopean," mai arata CSM."Avand in vedere cele mai sus-mentionate, precum si faptul ca, desi doamna procuror a ocupat functii de conducere in cadrul DIICOT inca din anul 2007, fiind delegata si apoi numita in functia de procuror-sef adjunct din 2018 pana in prezent,, Sectia pentru procurori a CSM va aviza negativ propunerea ministrului Justitiei de numire a doamnei procuror Elena -Georgiana Hosu, in functia de procuror-sef DIICOT," conchide CSM.