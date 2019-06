Radiografia unui caz dramatic: Povestea tinerelor din centrele de plasament din Pascani care au ajuns prostituate in Bergamo

Sursa: Captura DIICOT

Arestarea din Romania

Clanul de la periferia din Bergamo

Pozau in gangsteri

Blonda, mana dreapta

Sursa: Captura Giornale din Brescia

Investea banii in Romania

A strans 400.000 de euro

Sursa: Captura DIICOT

Discutiile mama-fiica

DIICOT: Fapte de o gravitate deosebita

Sursa: Captura DIICOT

Ziare.

com

Amagite de proxeneti cu locuri de munca bine platite in Italia, sechestrate in casa in momentul in care ajungeau in Bergamo, amenintate cu mutilarea fetei, agresate dur cand voiau sa fuga, tinerele s-au transformat intr-o sursa de bani pentru o grupare de crima organizata.Un caz care a explodat saptamana aceasta in Italia, dupa ce carabinierii au arestat sase romani si un albanez. In Bergamo, politistii au gasit in locuintele acestora suma de 70.000 de euro, care ar putea proveni din exploatarea sexuala a 14 tinere.In urma actiunii, 5 fete aflate in Italia au fost salvate din mana traficantilor si a fost prevenita exploatarea unei tinere recrutate si transportate deja in Bergamo.Simultan, in Romania, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Iasi au retinut-o pe una dintre complice, Mariana Fita, acuzata de trafic de persoane.Ancheta DIICOT arata inca o data lipsa de interes a autoritatilor statului pentru integrarea in societate a copiilor institutionalizati din zonele sarace ale tari. Ziare.com a analizat intregul dosar in baza comunicatelor oficiale emise in acest caz de DIICOT Eurojust , autoritatile si mass-media din Italia, dar si a actelor care au ajuns pe masa magistratilor de la Tribunalul Iasi.Un caz in care sunt investigate infractiuni de trafic de persoane, proxenetism, camatarie si grup infractional organizat.Constantin-Adrian Murariu (43 de ani), cunoscut ca, este considerat de procurorii DIICOT si carabinieri italieni ca fiind liderul acestei grupari.Totul a inceput in 2008, moment in care oamenii din subordinea acestuia ar fi preluat puterea in zona orasului Pascani si in comunele apropiate. Atunci ar fi pus bazele unei retele solide specializata in racolarea, transportul, cazarea si exploatarea sexuala a tinerelor in Italia.Gruparea detine suprematia asupra unor segmente de strada din zonasi, la periferia orasului Bergamo, unde victimele practica prostitutia, iar proxenetii incaseaza zilnic taxa de "post" de la fiecare victima in parte direct sau de la membrii gruparii care are control asupra victimelor, aproximativ 100 - 150 euro pentru fiecare "post".Structura gruparii a cunoscut pe parcursul perioadei o dinamica a membrilor, in sensul in care unii au parasit gruparea si actioneaza se pare in alte state din Europa, respectiv Anglia si Germania., explica surse din ancheta pentru Ziare.com.Grasu' era cel care intermedia asigurarea cazarii victimelor in apartamentele inchiriate, detinea controlul asupra celorlalti membri ai gruparii, ii coordona si ii mentinea intr-o stare de dependenta, prin furnizarea contra cost de droguri, autoturisme, inchirierea unor locuinte, pentru care acestia achitau sume mari de bani proveniti din actele de prostitutie ale victimelor.Grasu' avea ca mana dreapta o tanara din Pascani, in varsta de 25 de ani. Este vorba de Rozalia - Cosmina Fita, cunoscuta ca, fiica Mihaelei Fita - arestata pentru 30 de zile de Tribunalul Iasi, potrivit portalului instantelor. Intr-o conferinta de presa, unul dintre procurorii Antimafia din Italia, Caludia Moregola, a facut o caracterizare dura Blondei.", spune magistratul italian, potrivit inregistrarii conferintei, pe Giornale di Brescia. Dupa cum am aratat, gruparea a fost filata atat de procurorii DIICOT, cat si de magistrati Antimafie din Italia. Surse judiciare au explicat pentru Ziare.com ca Grasu' tinea o legatura cat mai discreta cu persoanele din esalonul secund."Se intalnea cu acestia in locuri retrase, isi lua masuri de precautie si de verificare pentru a nu fi supravegheat. De asemenea, nu comunica prin telefon si folosea retele de comunicare criptate, cum ar fi Whatsapp etc", mai explica sursele citate.Monitorizarea ambientala a acestuia a mai scos la iveala un lucru: banii obtinuti din proxenetism din Italia erau reinvestiti in achizitionarea de imobile si terenuri in Romania. De asemenea, alte sume de bani negri erau imprumutati cu camata.Mai multe tinere care au fost victime ale acestei grupari au povestit cum au fost pacalite sa vina in Italia si apoi fortate sa se prostitueze. Aveau cate 10-15 clienti pe zi.Una dintre acestea a povestit ca a strans din prostitutie suma de 400.000 de euro, in doi ani, bani pe care i-ar fi luat liderii acestei grupari.Partea ei a fost de aproximativ 6.000 euro din banii obtinuti din prostitutie si sume modice pentru a-si asigura bunuri de stricta necesitate.discuta cu mama ei, despre una din fetele pe care voiau sa o forteze sa se prostitueze. Aceasta a amenintat ca se duce la politie si s-a plans familiei din Romania.Da stiu lasa ca iti trimit... lasa ca iti trimit... si rezolva... te descurci tu eu nu mai vreau sa aud ca ma stresez... ma inteapa inima... imi vine sa imi iau bilet la avion sa ma duc peste ei in casa....Eu cum ma da.......p....a in rasa lor sa-mi bag de tarani...astia nu-s saraci, astia is rapeni...Pe mine ma mustra constiinta ca eu ti-am pus-o pe cap asta e ideea...Bine ma... hai lasa nu e asta nu... nu mai vreau eu sa ma stresez...Oricum rupe p...a intr-insa, f...t-o in gura sa o sparg, ca daca o prind pe undeva ii f...t un cap in gura de o ia dracu... da asta i-am zis si lu ma-sa zic: "Fa cand te prind in oras te omor... iti f...t un cap in gura de te ia dracu"...Aha..."Ca eu am diabet, ca... ". Ma f...t in diabetul tau handicapata dracului!...Eu aicea am avocat...fereasca Dumnezeu de ceva ti-am zis... nici nu vorbesc fara el...nici nu...nu-i problema, stai calma!... N-are ce sa se intample!Da ii mai bine sa se stinga focul aicea...sa nu se aprinda mai incolo asta e ideea...nu?!..Da...Bine, mami... Hai ca unde o prind... da sa moara Frant... da pun vreun taran ceva... caut eu vreun taran pun sa-i rupa picioarele!!!... Hai, ti pup, ti iubesc! La cati nervi mi-o facut...S-o f...t on gura! ...si pe mine la fel m-o terminat!... baga-mi-as p...a in ma-sa.......cred ca ma-sa era suparata ca n-o venit si ea!........ca daca n-o duc la p...a de stii cum... eu le tin de cap sa le f...a altul in c...r...of!...hai ti pupici, ti iubesc!...ti pupici... ti iubesc!.... Auzi zi-i lui ma-sa daca te mai suna ca vroia sa-i deie la taranul ei 200 de euro numai ca sa nu puna pozele cu ea dezbracata pe facebook... doar l-as contacta pe taran sa-mi deie pozele!...Procurorii DIICOT arata in cererea de arestare preventiva a Marianei Fita ca faptele din acest caz sunt de o gravitate deosebita. Arestarea este necesara, prin imprejurarile si modalitatile concrete de comitere a infractiunilor, respectiv de mai multe persoane impreuna, legate prin relatii de rudenie sau uniune consensuala, cu premeditare, pe o perioada intinsa de timp si prin antrenarea mai multor persoane in angrenajul infractional."Fapta comisa are un puternic impact social in randul populatiei pe fondul economico-politico-social actual, in carelasarea in libertate a inculpatei Fita Mihaela fiind de natura sa creeze un puternic impact de nesiguranta referitor la puterea de reactie a justitiei, contribuind astfel la cresterea neincrederii societatii in institutiile statului de drept si a masurilor coercitive cu care acestea sunt investite", conchide DIICOT.