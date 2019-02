Raport DIICOT: Numarul de persoane radicalizate la islamism a crescut. Cei mai periculosi sunt minorii predispusi la gesturi extreme

Sursa: Bilant DIICOT

Nu sunt constituite retele sau celule

Propaganda agresiva a DAESH

Pericolul vine de pe Internet

homegrown terrorism

Numarul cetatenilor romani convertiti la islam este in crestere in ultimii 3 ani, ceea ce reclama un mod de lucru interinstitutional atat pentru prevenirea radicalizarii, cat si pentru documentarea si contracararea cazurilor avansate.Detaliile apar in bilantul procurorilor DIICOT pe anul 2018. Potrivit sursei citate, in Romania exista o tendinta de accentuare a riscurilor generate de radicalizarea la islamism.Procurorii concluzioneaza ca, in acest moment, Internetul reprezinta mediul predilect pentru crearea si diseminarea de continuturi radicale, in special in cadrul retelelor de socializare virtuala."Nivelul de amenintare se mentine, totusi, redus, in masura in care cea mai mare parte a indivizilor radicalizati se afla in stadii incipiente sau intermediare ale procesului, iar pe teritoriul national nu sunt constituite retele sau celule", precizeaza procurorii., "cele care au un trecut infractional ori care prezinta vulnerabilitati psiho-sociale,."Ca urmare, consolidarea mecanismelor inter-institutionale si la nivelul societatii civile pentru identificarea timpurie si gestionarea integrata a cazurilor de radicalizare constituie o prioritate.DIICOT precizeaza ca, din perspectiva riscurilor teroriste la adresa securitatii nationale, in cursul anului 2018 nu s-au inregistrat mutatii majore, amenintarea terorista ramanand in corelatie cu evolutiile din spatiul extern."Perpetuarea crizelor de securitate si activitatea organizatiilor teroriste in areale din MENA (Orientul Mijlociu si Nordul Africii- n.red) si AF/Pak (Afghanistan si Pakistan- n.red.), dar si atentatele care au avut loc in Europa in cursul acestui an au avut reverberatii si in Romania, vizibile indeosebi in planul propagandei si al radicalizarii extremist-jihadiste", explica procurorii.Desi infranta din punct de vedere militar in Siria si Irak, organizatia DAESH (Statul Islamic- n.red.) a continuat sa exercite influenta in randul adeptilor si simpatizantilor din spatiul occidental, mentinandu-se astfel ca principala sursa de risc terorist la adresa Europei."Toate celeau fost comise de atacatori singulari, inspirati de ideologia si propaganda agresiva a DAESH.Cu toate ca nu exista date ca atacurile au fost dirijate, planificate sau coordonate de membri din conducerea organizatiei, modul de operare rudimentar, cu mijloace aflate de indemana (cutite si arme de foc, recipiente cu benzina), si tintele din categoria soft (spatii aglomerate, gari) sau de oportunitate (politisti) corespund indicatiilor formulate de organizatie", explica situatia magistratii romani.In acest context, fenomenul dereprezinta o prioritate a autoritatilor din statele occidentale, in corelatie cu fenomenul radicalizarii, explica DIICOT.Data fiind legatura stransa dintre radicalizare si propaganda extremist-jihadista, in general, si cea de inspiratie DAESH in particular, abundenta si accesibilitatea ideologiei de acest tip in mediul online amplifica riscurile pe termen lung.Procurorii concluzioneaza ca, in acest moment, Internetul reprezinta mediul predilect pentru crearea si diseminarea de continuturi radicale, in special in cadrul retelelor de socializare virtuala.I.S.