Romania a incasat 170.000 de dolari din SUA, bani confiscati de la traficantii de droguri si destinati sa ajunga la Hezbollah

Ziare.

com

Este vorba de o ancheta in care politistii din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate (DCCO) si Directia Operatiuni Speciale (DOS), precum si procurorii din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), au lucrat indeaproape cu anchetatorii DEA in vederea capturarii membrilor unor grupari infractionale stabilite in Romania."Membrii gruparilor traficau droguri spre SUA, iar sumele obtinute urmau a fi folosite in vederea sprijinirii gruparii teroriste Hezbollah.. De asemenea, dupa obtinerea condamnarilor, a fost recuperata suma de aproximativ 220.000 de dolari, reprezentand produs al infractiunilor, iar 80% din aceasta suma confiscata a fost transferata catre Ministerul Justitiei-ANABI," anunta Ministerul Justitiei.Potrivit sursei citate, aceste bune practici in combaterea criminalitatii organizate reprezinta o dovada in plus a modului in care, printr-o stransa cooperare dintre SUA si Romania, se poate contribui la confiscarea averilor ilicite dobandite de catre infractori si la siguranta cetatenilor.I.S.