Se pensioneaza procurorul care ancheteaza dosarul 10 August. Mai avea 2 ani de mandat ca sef de sectie la DIICOT

Solicitarea acestuia urmeaza sa fie discuta marti, in cadrul sedintei Sectiei pentru procurori din cadrul CSM.Doru Gabriel Stoica ocupa in prezent fucntia de procuror sef al Sectiei de combatere a infractiunilor de terorism si a criminalitatii informatice din cadrul DIICOT.El a fost numit de Klaus Iohannis in aceasta functie, pe 26 februarie 2019, pentru un mandat de 3 ani, asa ca mai avea doi ani in functie.Cererea lui Doru Gabriel Stoica vine in contextul in care mai multi magistrati vor sa se pensioneze, dupa ce parlamentarii au votat desfiintarea pensiilor speciale.Doru Stoica si procurorul-sef DIICOT, Giorgiana Hosu, sunt anchetatori de caz in dosarul 10 August. Potrivit procedurii, daca Doru Stoica se pensioneaza, cazul urmeaza sa fie repartizat altui procuror.Dosarul privind violentele din 10 august 2018 a fost preluat de DIICOT de la procurorii militari din Parchetul General. PG incepuse urmarirea penala impotriva mai multor persoane: Ionut Catalin Sindile, seful Jandarmeriei Romane, Gheorghe Sebastian Cucos, colonel si prim-adjunct al Jandarmieri Romane, Laurentiu Cazan, director general al Directiei Generale de Jandarmi a Muncipiului Bucuresti, si Dan Chirica, secretar de stat.La sfarsitul anului trecut, convorbirile jandarmilor din timpul protestului au fost desecretizate, dupa ce ministrul de Interne, Marcel Vela, a dat un ultimatum in acest sens. Sunt 250 de ore de convorbiri, din care 248 au legatura directa cu misiunea.