Crimele din Caracal: SS a cerut la DIICOT copii ale dosarelor si mai multe documente de la parchetele locale

Potrivit unui comunicat al Parchetului General, in cursul zilei de 30 iulie 2019, procurorii si ofiterii de politie judiciara din cadrul SIIJ au ridicat mai multe documente de la Judecatoria Craiova (Dolj), Judecatoria Caracal (Olt) si Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal (Olt)."De asemenea au fost efectuate activitati investigative pe raza judetului Dolj. Activitatile continua si in cursul zilei de 31 iulie 2019", anunta Parchetul General.SS ancheteaza modul in care procurorii de la Parchetul din Caracal si cei de la DIICOT Craiova au intervenit si s-au ocupat de crimele din Caracal, de ancheta fiind vizati procurorii Liviu Vasilescu de la DIICOT Craiova si Cristian Popescu de la Parchetul din Caracal, potrivit Mediafax Pe 30 iulie, procurorii SS anuntau ca au inceput urmarirea penala in rem, faptele cercetate fiind abuz in serviciu in cazul de la Caracal, privind modul cum oamenii legii au instrumentat dosarul. Anchetatorii au efectuat audieri si au ridicat documente de la politie, parchet si instanta."Procurorii din cadrul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie au dispus la data de 28 iulie 2019 inceperea urmaririi penale in rem, sub aspectul savarsirii infractiunii de abuz in serviciu, in cauza privind imprejurarile in care organele de urmarire penala au actionat/nu au actionat in contextul cercetarilor care s-au desfasurat in dosarul uciderii adolescentelor din Olt", informa Ministerul Public, printr-un comunicat de presa remis ieri.