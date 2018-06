Seful DIICOT: 4.770 de dosare vor fi inchise din cauza schimbarii CPP. Cazul "Ambasada din Israel" e in lucru

Ziare.

Mai exact, este vorba despre amendamentul adoptat saptamana trecuta de deputati si care prevede ca dosarele in care nu s-a inceput urmarirea penalain decurs de un an vor trebui clasate.Intrebat de jurnalisti, Daniel Horodniceanu a precizat ca la DIICOT ar fi vorba de "4.770 de dosare, cred".Pe de alta parte, intrebat tot de jurnalisti ce se mai intampla cu plangerea penala depusa de Ludovic Orban pe numele premierului Viorica Dancila, dupa tentativa de mutare a Ambasadei Romaniei in Israel, fara informarea prealabila a presedintelui Klaus Iohannis, seful DIICOT a precizat ca ea este "in lucru"."Stiu ca s-au facut solicitari pe 6 iunie si asteptam rezulatele", a declarat acesta, referindu-se la cererile de informatii trimise la SRI."Din ce stiu eu, nu au venit raspunsurile, dar trebuie verificat", a adaugat acesta, invitandu-i pe jurnalisti sa faca cerere oficiala la DIICOT pentru a afla mai multe detalii.Codul de Procedura Penala a fost adoptat recent de Camera Deputatilor, decizionala, si se afla in faza contestarii la Curtea Constitutionala, inainte de trimiterea la promulgare. Modificarile au starnit un val de proteste, iar procurorii au semnalat zeci de aspecte de neconstitutionalitate.