Seful DIICOT, despre operatiunea Ziua Z: Am aratat ca suntem puternici si ca statul poate da o lovitura de forta acestor grupari

Ziare.

com

Intrebat la Digi24 ce asteptari are de la aceasta operatiune, Horodniceanu a sustinut ca "sunt asteptari normale pe fiecare dosar in parte", adaugand ca e important ca "am aratat ca suntem puternici si ca statul poate da o lovitura de forta acestor grupari".Seful DIICOT a sustinut, la Realitatea TV, ca sunt foarte greu de destructurat cu adevarat gruparile infractionale, pentru ca, in ciuda faptului ca liderii lor sunt arestati, acestia le conduc chiar si din inchisoare."Mare parte dintre ei reusesc sa isi conduca in continuare afacerile. Atat timp cat poate fi condusa din penitenciarele tarii, gruparea nu este destructurata. Ce ne reprosam este ca nu avem un corp de investigatori financiari prin care sa le luam toti banii", a spus el.Acesta a precizat ca operatiunea este gandita de un an si e pregatita din decembrie.Seful DIICOT a fost intrebat daca exista vreo legatura intre momentul organizarii operatiunii si alegerea noii conducerii a structurii. Horodniceanu a precizat ca au amanat operatiunea dupa momentul numirii noii conduceri, tocmai pentru a nu se interpreta.Intrebat ce va face in perioada urmatoare, seful DIICOT a declarat ca va face un bilant al mandatului sau."Incerc sa gandesc pentru perioada urmatoare sa facem un soi de bilant, sa aratam exact ce am facut in cei trei ani, daca se va considera ca s-a facut si ceva bun", a punctat el.