Seful DIICOT, despre recoltarea de noi probe de la mama Luizei: E necesara, specialistii americani au nevoie cat mai repede

"Este regretabil si ne pare rau cu sinceritate de drama prin care trece aceasta familie, insa va asigur de faptul ca ai mei colegi si-au desfasurat si isi desfasoara activitatea cu buna-credinta si cu deplinul respect al legii. Ceea ce s-a comunicat si anterior, si cred ca toata lumea a inteles, ca era nevoie de o noua expertiza genetica, o noua expertiza care sa fie efectuata la un laborator acreditat, care nu exista in tara noastra", a spus Felix Banila, duminica seara, la Antena 3.El a spus ca este necesara recoltarea unei probe noi de la mama Luizei Melencu, pentru ca specialistii americani sa aiba proba de comparatie."Eu ma bucur si nu numai eu, si colegii mei, ne bucuram ca mama victimei si-a schimbat atitudinea pentru ca de probele de comparatie pe care trebuie sa le prelevam de la dumneaei avem absolut nevoie pentru a fi trimise cu maxima celeritate in Statele Unite, intrucat dupa cum bine stiti fragmentele osoase deja au fost trimise.Orice expertiza de maniera aceasta presupune ca pe langa fragmentele osoase care vor fi supuse examinarii sa transmitem specialistilor totodata si probe de comparatie. Pretentia omologilor nostri americani a fost sa le transmitem o proba de comparatie nou recoltata, in conditii de siguranta, care sa ajunga la ei cat mai repede", a afirmat procurorul sef al DIICOT.El a explicat ca este nevoie de proba de comparatie intrucat tiparul genetic despre care se spera ca va fi realizat din fragmentele osoase sa fie comparat cu cel al mamei victimei, fiind vorba de transmitere exclusiv pe linie materna.Mama Luizei Melencu, Monica, a fost de acord sa i se recolteze probe biologice pentru un nou test ADN, femeia cerand sa fie transportata la Bucuresti de catre organele de ancheta."Am luat o hotarare dupa ce domnul avocat Tonel Pop a insistat sa ma supun noii recoltari de probe biologice si sa ma consult cu familia in acest sens. Dupa indelungi discutii cu familia, am hotarat sa fiu de acord cu conditiile urmatoare: sa fie de fata domnul avocat Tonel Pop la recoltare si sa fiu dusa cu masina la Bucuresti pentru recoltare de catre organele de ancheta pentru ca nu am posibiliati materiale", a declarat Monica Melencu, sambata, la Antena3.Femeia a explicat ca familia sa nu se poate "lupta cu sistemul"."Nu avem cum sa ne luptam cu sistemul si trebuie sa cedam in acest moment. Foarte greu s-a lasat convins tatal meu", a mai spus femeia, care a precizat ca va ataca in instanta decizia judecatorilor care o obliga sa ofere aceasta noua proba.Femeia reclama ca au fost "tratati ca ultimii oameni".Mai multi jandarmi si politisti s-au prezentat, vineri dupa-amiaza, in localitatea Diosti, la locuinta familiei Melencu, pentru a o duce pe mama Luizei la DIICOT, urmand sa ii fie prelevate noi probe biologice.Femeia a refuzat sa mearga, iar bunicul fetei a amenintat ca isi da foc si si-a turnat combustibil pe haine. Barbatul a suferit pusee de hipertensiune, ambii fiind transportati la spital.Politia Romana a anuntat, vineri seara, ca mandatul de aducere nu a putut fi pus in aplicare, data fiind starea de sanatate a femeii , confirmata de medicii de la Spitalul Judetean Craiova.