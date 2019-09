Seful DIICOT explica de ce a cerut ajutorul FBI in cazul Caracal. Mama Luizei e citata joi, pentru recoltarea de probe ADN

Ziare.

"S-a dispus efectuarea unei comisii rogatorii in SUA pentru a efectua o noua extragere de ADN printr-o metoda pe care Institutul National de Medicina Legala 'Mina Minovici' nu este omologat sa o efectueze, respectiv prin metoda de extragere ADN mitocondrial.Nu este vorba despre o lipsa de incredere in institutul nostru, ci pur si simplu datorita faptului ca o astfel de procedura de acreditare a unei noi metode este de durata, iar cooperarea dintre noi si autoritatile din SUA permite o astfel de cooperare (sic!)", a spus procurorul-sef DIICOT.De asemenea, el a afirmat ca a cerut specialistilor FBI o a doua opinie in privinta profilului psihologic si comportamental al lui Gheorghe Dinca pentru a-si forma o opinie despre sinceritatea barbatului."Este vorba despre solicitarea unei opinii secundare, o a doua opinie, pentru a ne forma convingerea cu privire la sinceritatea inculpatului", a mai explicat Felix Banila.Pe de alta parte, Banila a anuntat ca mama Luizei Melencu se va prezenta, joi, la sediul DIICOT, pentru recoltarea de probe ADN, dupa ce instanta de judecata a autorizat procedura."Mama victimei (mama Luizei - n.red.) a fost invitata pentru maine (joi - n.red.) si nu pentru astazi la sediul Directiei pentru a stabili cu dumneaei daca este sau nu este de acord pentru a i se recolta probe biologice.Dupa cum bine stiti, o instanta de judecata, instanta competenta, a autorizat efectuarea unei astfel de proceduri pentru a obtine probe de comparatie si colegii mei vor proceda conform procedurii penale in raport si de atitudinea pe care o va avea dumneaei la momentul la care i se va solicita consimtamantul", a explicat Felix Banila.Seful DIICOT a mai precizat ca aceasta procedura presupune obtinerea consimtamantului inainte de recoltare.Mama Luizei Melencu este citata pentru ziua de joi la DIICOT. Femeia a spus ca pentru moment decizia ei este luata, respectiv nu va da probe noi si nu va semna, dar va vedea ce urmeaza joi, la Bucuresti.