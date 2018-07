Seful DIICOT, Felix Banila, si-a luat consilier o fosta procuroare de la DNA

Ziare.

Mariana Alexandru a ocupat functia de procuror-sef adjunct al Sectiei de combatere a infractiunilor conexe infractiunilor de coruptie din DNA, ea iesind la pensie in septembrie 2014.In 2015, Mariana Alexandru a fost selectata de delegatia Uniunii Europene de la Chisinau, fiind numita in functia de expert, pentru a oferi asistenta in domeniul investigarii infractiunilor economico-financiare si a ajuta autoritatile din Republica Moldova in lupta impotriva coruptiei.Numele procurorului Mariana Alexandru este legat de primul dosar "Zambaccian", de cel al fostului parlamentar Catalin Voicu, dar si de dosarul fostului ministru al Tineretului Monica Iacob Ridzi.Mariana Alexandru este cea care a infirmat solutia initiala data in dosarul "Gala Bute", in care fusese inculpat doar Rudel Obreja, insa ea a plecat din DNA inainte de lua o hotarare privind anchetarea Elenei Udrea.