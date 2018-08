Seful DIICOT isi construieste echipa: Giorgiana Hosu, delegata in functia de procuror-sef adjunct

Ziare.

com

Procurorul Giorgiana Hosu are peste 20 de ani vechime, ea activand ca adjunct al DIICOT in perioada 2013-2015, dupa ce, anterior a condus vreme de cinci ani Serviciul de combatere a macrocriminalitatii economico-financiare al institutiei. Dupa ce Alina Bica si-a dat demisia in 2015 din functia de procuror-sef al institutiei, Giorgiana Hosu a preluat interimatul institutiei.Magistratul a instrumentat mai multe dosare importante, intre care se numara si cel al omului de afaceri israelian Sorin Beraru, care a fost anchetat pentru fraudarea cu peste 3,5 milioane de dolari a societatii CICO. Dupa ce a incercat sa o mituiasca pe Giorgiana Hosu cu jumatate de milion de euro pentru a renunta la ancheta, Sorin Beraru a fost condamnat la sapte ani de inchisoare.Alte dosare instrumentate de procuror sunt: cel al omului de afaceri Hassan Awdi, condamnat la opt ani inchisoare in dosarul falimentarii CFR Mesagerie, cel al lui Omar Hayssam, care a primit 24 de ani si patru luni inchisoare in dosarul "Manhattan".Giorgiana Hosu a pierdut, in anul 2015, cursa pentru sefia DIICOT, aceasta fiind castigata de Daniel Horodniceanu. In aceeasi perioada, sotul acesteia, Dan Hosu, a fost retinut de DNA in dosarul privind S.C Carpatica Asig S.A , insa judecatorii instantei supreme au respins cererea de arestare preventiva, el fiind plasat sub control judiciar.La acea vreme, unele voci sustineau ca dosarul sotului sau ar fi fost unul dintre motivele pentru care aceasta a pierdut concursul pentru sefia DIICOT. Dan Hosu, in calitate de administrator al unei firme, a fost acuzat de trafic de influenta, instigare la acces ilegal la un sistem informatic, instigare la folosirea de informatii ce nu sunt destinate publicitatii si dare de mita. DNA l-a trimis in judecata in anul 2017.