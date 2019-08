Seful DIICOT nu exclude varianta ca Luiza Melencu sa fie in viata. Ce mai fac anchetatorii in casa groazei

Ziare.

Intrebat de jurnalisti daca exclude varianta ca Luiza Melencu sa fie in viata, Banila a spus ca "nu excludem niciuna dintre variante. Stiti foarte bine ca testele ADN in cazul victimei majore nu sunt concludente si nu putem exclude nimic", a spus Banila.Seful DIICOT a precizat ca nu este finalizata cercetarea de la locuinta lui Dinca."La locuinta lui Dinca mai e de finalizat cercetarea in cadrul mandatului de perchezitie. Se verifica golul din pamant, daca sunt obiecte care ne intereseaza sau nu. Se verifica si peretii locuintei, pentru ca s-a spus ca s-au asezat mai multe straturi de ciment, de mortar si vrem sa vedem daca acest lucru ascunde sau nu ceva ", a mentionat Banila.De asemenea, acesta a transmis presei ca nu neglijeaza varianta ca Dinca sa fi avut complici.Procurorul-sef al DIICOT a discutat si despre destructurarea retelelor de prostitutie in urma cazului de la Caracal."Noi stiti foarte bine ca avem in vedere ca si competenta exclusiva infractiunile de trafic de persoane, trafic de minori, pornografie infantila, si s-au dispus controale cu privire la modul de instrumentare si de existenta a acestor cauze pe rolul structurii centrale si teritoriale a DIICOT. La momentul la care se va finaliza acest control, vom putea oferi aceste date", a spus el.