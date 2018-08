Seful DIICOT pus de Toader nu intelege de ce Dragnea nu s-a adresat Directiei pentru a ancheta "tentativa de asasinat"

Tentativa de asasinat

Acesta a precizat ca nici nu se va autosesiza in acest caz, pentru ca omorul nu e de competenta institutiei pe care o conduce decat in cazul in care este comis de un grup infractional organizat."Va pot spune din ce am verificat pana acum ca nu am avut... se pare ca nu am avut nicio sesizare in sensul acesta. (...) Omorul nu e de competenta noastra. (...)Ar fi de competenta noastra doar in conditiile in care e comis de un grup infractional organizat. (...) Adica un grup de o anumita structura. Ori din ceea ce a declarat presedintele Camerei Deputatilor la Antena 3 nu a oferit suficiente elemente pentru a caracteriza grupul celor patru la care se referea ca fiind unul structurat, organizat, in sensul prevazut de Codul Penal.Plus ca dansul a mai facut o afirmatie in sensul ca s-a cercetat aceasta fapta. N-a spus altceva", a declarat pentru RFI Romania procurorul sef al DIICOT, Felix Banila.Intrebat daca ia in calcul o posibila autosesizare, Felix Banila a negat, spunand ca nu exista suficiente elemente pentru acest lucru."La momentul acesta nu aveam suficiente elemente.", a spus Banila.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sustinut, marti seara, la Antena 3, ca in aprilie 2017 a fost o tentativa de ucidere a sa, spunand ca au fost patru straini care au stat trei saptamani aici, platiti de "un om foarte celebru din lume". Dragnea a declarat ca stie ca a fost si o ancheta.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sustinut ca se urmareste ca el sa dispara."Am avut anul trecut in aprilie o tentativa de a fi omorat. Au venit patru straini, au stat trei saptamani aici, la Athenee Palace. Ma rog, am scapat", a afirmat Dragnea.El a spus ca respectivii au ajuns in preajma sa si a sustinut ca "suntem intr-un stat partial mafiot, statul paralel este o mafie"."Stiu ca s-a cercetat, mai departe nu stiu. Am aflat cine ii platise, dar nu pot spune asta. Un om foarte celebru in lume", a adaugat Dragnea.Intrebat daca se gandeste la omul de afaceri George Soros, Liviu Dragnea a replicat: "Nu eu ma gandesc la Soros, el se gandeste la mine".