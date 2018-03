Seful DIICOT solicita CSM sa revina la Iasi dupa incetarea mandatului

Ziare.

Cererea lui Horodniceanu urmeaza sa fie discutata in sedinta de vineri a Sectiei pentru procurori a CSM.Mandatul lui Daniel Horodniceanu la sefia DIICOT inceteaza in luna mai, iar ministrul Justitiei este cel care propune reinnoirea mandatelor procurorilor-sefi.Deocamdata, ministrul Tudorel Toader nu a anuntat daca il va propune pe Horodniceanu pentru un nou mandat Conform reglementarilor legale in vigoare, procurorul-sef al DIICOT este numit de presedintele Romaniei, la propunerea ministrului Justitiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Numirea se face pe o perioada de trei ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data.Pe 19 mai 2015, presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru numirea lui Daniel Horodniceanu in functia de procuror-sef al DIICOT, la propunerea lui Robert Cazanciuc , ministrului Justitiei la acea vreme.Anterior, Daniel Horodniceanu a condus Serviciul Teritorial Iasi al DIICOT.