Senatorii au adoptat proiectul care modifica Legea de functionare a DIICOT

"Cred ca este un moment nepotrivit in care vrem sa votam o lege, care schimba structura si functionarea DIICOT. Pe de alta parte, ni se spune ca se doreste imbunatatirea functionarii DIICOT-ului, as vrea sa aud ce nu functioneaza bine in DIICOT in momentul de fata, adica vreau sa stiu argumentele.In mod cert, aceasta modificare legislativa in functionarea DIICOT este lipsita de credibilitate, avand in vedere si momentul si lipsa de argumente pentru modificarea legislativa, de aceea as recomanda sa asteptam cu votul pana vor fi promulgate cele trei legi ale Justitiei. Pe de alta parte, rog Ministrul Justitiei sa ne spuna motivele exacte pentru care trebuie modificata functionarea DIICOT", a spus Basescu.La randul sau, senatorul PSD, Robert Cazanciuc, presedintele Comisiei juridice a Senatului, a sustinut ca nu exista nicio legatura intre modificarea Legii DIICOT si Legile justitiei."Cu privire la legile Justitiei, interferenta cu aceasta lege este doar in ceea ce priveste cariera procurorului, si anume transferarea ei de la Sectia de procurori la plen sau invers. Deci nu are nicio legatura incidentala cu privire la ratiunea principala a acestui act normativ si anume de a face din DIICOT un instrument cu adevarat eficient in lupa impotriva crimei organizate", a explicat Cazanciuc.Cu toate acestea, proiectul de lege privind aprobarea OUG 78/2016 pentru organizarea si functionarea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) a fost adoptata de senatori cu 91 de voturi "pentru", 14 voturi "impotriva" si o abtinere.Spre deosebire de forma adoptata de Camera Deputatilor, senatorii juristi au eliminat din lege un alineat al articolului 7 care prevedea: "Prin derogare de la prevederile art. 301 din Codul penal exercitarea atributiilor prevazute in alineatul precedent nu poate fi considerata conflict de interese".In plus, un amendament a fost respins la articolul 4, adoptandu-se reformularea articolului prin care a fost stabilit, prin regulament intern, cine sa conduca departamentele sau compartimentele din cadrul DIICOT.Vezi cine sunt procurorii Daniel Horodniceanu si Felix Banila, candidati la sefia DIICOT