Sfaturile unui interlop de top catre prostituatele romance din cluburile din Ibiza si Palma de Mallorca

Reteaua de la Madrid

Foto: captura video Youtube/ProLex.tv

Taxa de protectie

Prostituata din dragoste

"Avea pretentia la 40.000- 50.000 euro"

Ce trebuia sa faca in Mallorca

Incantat cand o fata arata bine

Romancele care au fost fortate sa se prostitueze pentru acest clan au marturisit anchetatorilor ca erau invatate sa fure de la clienti: bunuri, bani sau carduri.Plaje, nisip fin, viata de noapte, cluburi celebre si distractie pana in zori atrag turistii in cele doua destinatii din insulele Baleare. O oportunitate pentru Becu de a-si extinde afacerile.Detaliile apar in rechizitorul prin care Becu a fost trimis in judecata, alaturi de noua persoane, de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT). Interlopii sunt acuzati de trafic de persoane, proxenetism, spalare a banilor si trafic de influenta.Potrivit datelor procurorilor romani, care au lucrat impreuna cu anchetatori din Spania, Marian Tudorache, zis Becu, controla o retea de prostituate in Madrid, in zona Poligonul Industrial "La Cantuena" din Fuenlabrada."Prin prisma probelor administrate s-a putut stabili faptul ca inculpatul Tudorache Marian le controla in permanenta pe femeile care practicau prostitutia in folosul sau (bani castigati, numar de clienti, articole de imbracaminte, program), le dadea ordine, le ducea intr-un anumit loc pentru a practica prostitutia dupa bunul sau plac [pe cele mai atragatoare din punct de vedere fizic, cum ar fi cazul martorei XXX (), le ducea in cluburi, unde se putea castiga mai multi bani, iar pe celelalte femei, in Poligon], si in acelasi timp le racola, prin folosirea metodei Lover Boy," acuza DIICOT.Detaliile din acest articol sunt din dosarul care a ajuns pe masa judecatorilor de la Tribunalul Dambovita.Marian Tudorache, zis Becu.Prostituatele care "lucrau" in strada castigau sume cuprinse intre 400 si 700 de euro. Un procent de 50% din acesti bani ajungea la Becu drept taxa de protectie, declara o victima a interlopului.", spune un fost membru al gruparii."Apreciez ca Tudorache Marian primea de la fetele din poligon o suma de ordinul miilor de euro pe saptamana. Asa cum am precizat, nu stiu cate fete se prostituau in Poligon", povesteste, in declaratia de martor, data la DIICOT, una dintre prostituate.Una dintre femeile care lucrau pentru aceasta grupare a dat declaratii inedite. Ea a ajuns sa se prostitueze din dragoste pentru interlop, fiind initial iubiti. Ulterior, ea s-a mutat in Spania, a ales sa practice aceasta meserie fiind protejata de Becu."Atunci cand l-am cunoscut pe Tudorache Marian, nu s-a pus problema ca eu sa practic prostitutia in folosul acestuia. Eu cred ca a profitat de vulnerabilitatea mea financiara, dupa ce in prealabil mi-a cunoscut dificultatile cu banii, pentru ca ulterior sa-mi sugereze ca pot face bani din practicarea prostitutiei, dandu-mi exemple din randurile partenerelor prietenilor sai, pentru ca in final acesta sa-mi ofere cu titlu de imprumut sume de bani.," arata femeia cum a ajuns in aceasta situatie.Prima data s-a prostituat intr-un club din Madrid. "In acest club, practicau prostitutia femeile unor prieteni de-ai lui Tudorache Marian si el mi-a propus sa lucrez aici intrucat se faceau bani multi, 40.000-50.000 euro pe luna din prostitutie," explica aceasta.Primii bani castigati, 6-7.000 euro, au fost luati de Becu, pentru a scapa de o datorie pe care acesta ar fi pretins-o de la femeie, in legatura cu achizitionarea unui autoturism BMW.Femeia a mai povestit cum interlopul ii spunea ca este cel mai mare proxenet din Spania, ca este cel mai de temut si ca, dupa ce a plecat Clamparu din Spania, el a ramas sef in Madrid. Toti cei din grupare, locotenetii acestuia si prostituatele il priveau cu teama.Becu era cel care ii alegea cluburile in care urma sa se prostitueze.Eu am refuzat si ulterior am aflat ca proprietarul acestui club a fost arestat, intrucat acest mod de operare a devenit o practica a fetelor care se prostituau in club.Eu m-am certat cu Tudorache Marian, reprosandu-i ca el stia cum se lucreaza in acel club si, cand am refuzat sa merg acolo, Tudorache Marian m-a lovit si mi-a cauzat leziuni," povesteste martora.Femeia a relatat ca prostituatele care nu-l ascultau pe Becu erau batute dur si amenintate cu acte de violenta la adresa membrilor familiei din Romania.O alta prostituata a declarat la DIICOT ca doar fetele care aratau bine erau puse sa se prostitueze in cluburile din Ibiza."Tudorache Marian se arata foarte incantat ca fata arata foarte bine, deoarece in Ibiza astfel de fete pot face bani.," spune martora.Potrivit acesteia, in perioada in care a practicat prostitutia pentru Tudorache Marian, sub amenintarea acestuia, a obtinut suma aproximativa de 160.000 de euro, "."