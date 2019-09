Strigatul unui bunic: nu mergem in cusca cu lei!

Ziare.

Femeia nu este un hot, un infractor sau un criminal in serie. Este nefericita mama a unei adolescente disparute fara urma prin aprilie, necautata luni de zile de catre autoritatile carora li s-a reclamat cazul si devenita brusc obiect de cercetare si senzatie intr-un moment cand familia nu mai are nicio incredere in cei care au neglijat-o din primavara pana acum.Neincrederea este cu atat mai de inteles cu cat de vreo luna incoace, autoritatile au inceput cercetarile, balbaindu-se ba ca nu au ramas urme concludente dupa ce cadavrul victimei fusese incinerat, ba ca urmele au fost supuse analizelor ADN, ba ca specialistii nostri nu se pricep sa faca analize si vor trimite probe in SUA, ba ca totusi s-au priceput, dar ADN pune la indoiala paternitatea tatalui.Este clar ca bajbaie si chiar ca se amesteca unde nu le fierbe oala. La asa ceva, nu-i de mirare ca nefericita familie sa izbucneasca. N-a mai suportat halul in care o "ajuta" statul si cum il doare-n cot de durerea ei. Era de asteptat ca, vazand comportamentul organelor de ancheta, familia sa refuze sa mai aiba de-a face cu acestea.Mama celei disparute s-a opus categoric sa i se mai recolteze probele biologice, cerute de "organele statului", iar acestea, in loc sa trimita la dansa un psiholog sau un altfel de mediator, capabil s-o consoleze in durerea ei, au trimis plutonul de jandarmi s-o impresioneze cu muschii lor.Ce a urmat intrece orice imaginatie, dar dovedeste in ce hal de decadere au ajuns organele Ministerului de interne, dupa ce institutia a fost destructurata sub conducerea unei secretare de scoala elementara si reorganizata dupa priceperea ei.Modul de lucru instituit de doamna Carmen Dan mai dainuie inca in respectivul minister, care are aceleasi regulamente, aceleasi ordine si cutume, as zice chiar aceleasi naravuri, ca si atunci cand risipea manifestantii din 10 august trecut cu gaze lacrimogene, cand spargea un miting pasnic cu zurbagii infiltrati in februarie 2017 sau acum, cand se napustesc cu duiumul asupra unei femei, ca s-o smulga de acasa.Au fortat nota la maximum, iar mama celei disparute a lesinat. Jandarmii nu s-au comportat ca si cum ar fi fost constienti ca rolul lor este sa apere integritatea corporala si sanatatea cetatenilor. Privindu-i, aveai impresia ca singurul lor rol este acela de a pune cetatenii in duba si a-i duce acolo unde s-a dat ordinul.Pe fata jandarmilor n-am citit vreun gest de ingrijorare in legatura cu faptul ca afectasera starea de sanatate a unui om. Familia a stropit victima cu apa, a asezat-o pe o banca, a mangaiat-o, i-a adresat o vorba buna. I s-a facut rau si bunicului Luizei, care striga intr-una: nu ne ducem in cusca cu lei!Nu-mi este clar daca familia a sunat la 112 sau au sunat jandarmii, dar intre timp a inceput sa se clatine si bunicul, iar bunica a izbucnit intr-o criza de nervi, exteriorizata intr-un hohot de plans disperat.S-au adunat vecinii gramada si nu este spre lauda autoritatilor, chiar a Guvernului, ceea ce spuneau ei si ceea ce strigau in termeni deloc politicosi, la adresa celor care au agresat o familie si asa greu incercata si la capatul puterilor."Oamenii legii" nu s-au linistit si n-au parasit incinta decat dupa ce a sosit ambulanta, dupa ce au fost consultati mama si bunicul victimei si s-a constatat ca amandoua persoanele prezinta tensiuni mult peste limite si trebuie spitalizate de urgenta. De teama ca ambulanta ii va transporta la DIICOT, cei doi au refuzat spitalizarea.Asa se face ca starea de sanatate a doua persoane a fost afectata, numai prin prezenta "oamenilor legii", care n-au stiut sa actioneze profesionist si au venit cu forte disproportionate - respectiv o echipa de jandarmi echipata ca de razboi, impotriva unei biete femei, cu sufletul amar dupa disparitia fiicei sale.Doamna Carmen Dan nu mai conduce ministerul, dar se vede ca spiritul ei inca mai dainuie. Pun situatia pe seama faptului ca premierii din acest timp n-au destituit-o pe respectiva doamna, desi presedintele a cerut anume acest lucru si il mai pun si pe seama faptului ca actualul prim ministru insista cu numiri provizorii si facute "pe genunchi", in loc sa procedeze imediat la restructurarea Guvernului, la gasirea unei persoane cu expertiza pentru ordinea publica si la prezentarea in Parlament a respectivei propuneri.A insista pe provizorate, pe interimate si alte carpeli, pana la data cand va fi in stare sa se prezinte in Parlament pentru restructurare inseamna a bloca guvernul, chiar cu mana premerului. Este precum vorba populara care spune: boala lunga, moarte sigura.Mi se increteste pielea cand o aud pe doamna Viorica Dancila spunand cu tafna ca guvernul PSD va face restructurarea si se va prezenta in Parlament, dar nu atunci cand vrea presedintele, ci atunci cand va vrea el.Cum asa? O problema nationala precum restructurarea Guvernului - strict necesara de altfel dupa destramarea Coalitiei - depinde nu de interesele populatiei si de siguranta acesteia, ci de interesele stricte ale doamnei Dancila si ale pardidului care si-a facut socoteala ca, prezentandu-se acum in Parlament, risca sa cada la vot?Ca si pe vremea lui Liviu Dragnea, doamna Dancila isi permite sa puna propriile interese, cele ale partidului sau cele ale grupurilor si grupuletelor care o sprijina inaintea ineresului national.Mi se pare cinica declaratia in cauza. Este ca si cum ar spune: "nu conteaza cand are tara nevoie, conteaza numai cand vrem noi". Este o forma noua a sintagmei lui Codrin Stefanescu "pentru ca putem". Sper sa nu mai poata multa vreme.Dar, pana atunci, tara suporta tragedia copiilor disparuti, a adolescentelor rapite sau ucise, a celor traficate, iar prim ministrul isi gaseste timp sa faca o deplasare in SUA, cu singurul scop de a da mana cu vicepresedintele de acolo, care insa nici macar nu s-a lasat fotografiat langa Viorica Dancila a Romaniei.