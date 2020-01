Tribunalul Iasi anuleaza interceptarile din dosarul in care e judecat milionarul Gruia Stoica pentru un prejudiciu de 8,8 milioane de lei

De ce erau relevante interceptarile

Ziare.

com

Este vorba de un dosar privind privatizarea firmei Transbordare Vagoane Marfa, prejudiciul adus bugetului de stat fiind de 8,8 milioane de lei. Ancheta procurorilor DIICOT Iasi a fost finalizata in noiembrie 2015, dar cazul a trenat in instanta timp de aproape patru ani."Admite cererea formulata de catre inculpat Raducan Vasile (prin aparator si", este minuta Tribunalului Iasi din 8 ianuarie, potrivit portalului instantelor.Decizia de joi vine dupa ce o cerere similara, de anulare a interceptarilor si eliminare din dosar a suportilor pe care se afla inregistrarile, facuta de avocatul lui Gruia Stoica, fusese respinsa de Tribunalul Iasi, in octombrie 2019."Respinge cererea de constatare a nulitatii absolute a interceptarilor realizate in cauza si a (proceselor verbale) notelor de redare a interceptarilor, respinge cererea de excludere a interceptarilor realizate in cauza si a (proceselor verbale) notelor de redare a interceptarilor - f. 46- 78 vol. 41 d.up. si implicit cererea de eliminare fizica din dosar a suportilor pe care se regasesc interceptarile si a (proceselor verbale) notelor de redare a interceptarilor, cereri formulate de catre inculpatul Gruia Stoica prin aparator," era minuta instantei din 9 octombrie 2019. Potrivit rechizitoriului DIICOT din acest caz, convorbirile interceptate in acest caz sunt relevante in privinta gradului de implicare al lui Gruia Stoica in absolut toate deciziile luate in cadrul firmelor din grupul pe care il controleaza alaturi de Vasile Didila."Din aceste convorbiri rezulta ca orice decizie, fie ea in plan intern sau extern, fie de importanta sporita - cum ar fi privatizarea unei noi societati - fie de importanta redusa - cum ar fi distribuirea unor cote de motorina - se discuta obligatoriu cu inculpatul Stoica Gruia," aratau procurorii DIICOT.