Ultima zi de depunere a candidaturilor pentru procurorul-sef al DIICOT - cand va fi anuntat rezultatul

Rezultatul va fi anuntat in 14 mai pe site-ul Ministerului Justitiei, in conditiile in care mandatul acualului sef al institutiei expira in 19 mai.Ministerul Justitiei a anuntat in 14 aprilie ca organizeaza, in perioada 13.04.2018 - 14.05.2018, selectia procurorilor in vederea efectuarii propunerii de numire in functia vacanta de procuror sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, precizand ca procurorii pot depune cereri de inscrier pana la data de 7.05.2018 (inclusiv), la Directia resurse umane din cadrul Ministerului Justitiei, Bucuresti, str. Apolodor, nr. 17, sector 5.Cererile de participare la selectie trebuie sa fie insotite de: dovada indeplinirii conditiilor de vechime prevazute de lege; declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu au facut parte din serviciile de informatii inainte de 1990 si nici nu au colaborat cu acestea, precum si o declaratie de interese care se actualizeaza anual sau in termen de 15 zile de la aparitia unei schimbari sau de la data la care judecatorul a luat cunostinta despre aceasta; un proiect managerial de cel mult 30 de pagini cu anexe de cel mult 10 pagini, privind exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere pentru care participa la selectie, care se depune atat pe suport hartie, cat si in format electronic, pe suport specific; un curriculum vitae al procurorului, conform modelului comun european; minim 10 lucrari intocmite de procuror in compartimentele in care si-a desfasurat activitatea, in ultimii 5 ani; ultimul raport de evaluare a activitatii profesionale a procurorului participant la selectie; orice alte inscrisuri relevante.Lista procurorilor care indeplinesc conditiile legale de participare la selectie si programarea interviurilor se vor afisa la sediul Ministerului Justitiei si se vor publica pe pagina de internet a acestuia, la data de 8.05.2018.Procurorii participanti la selectie vor sustine, in perioada 9.05.2018- 11.05.2018, un interviu cu ministrul Justitiei.In cadrul interviului ministrul Justitiei este sprijinit de secretarii de stat din Ministerul Justitiei.Rezultatele selectiei se vor afisa la sediul Ministerului Justitiei si se vor publica pe pagina Internet a acestuia, la data de 14.05.2018.Propunerea/Propunerile ministrului justitiei va fi/vor fi inaintate Consiliului Superior al Magistraturii - Sectia pentru procurori, in vederea obtinerii avizului acestei institutii. Ulterior obtinerii avizului Consiliului Superior al Magistraturii, ministrul Justitiei inainteaza propunerea Presedintelui Romaniei, in vederea numirii in functia de conducere.Calendarul aprobat va putea suferi modificari in functie de numarul procurorilor inscrisi.Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a admis, in 16 martie, solicitarea actualului sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Daniel Horodniceanu de a reveni la Serviciul Teritorial Iasi al DIICOT, dupa incheierea mandatului la conducerea institutiei, respectiv din 19 mai."Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat continuarea activitatii in cadrul Serviciului teritorial Iasi din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism a domnului procuror Daniel Constantin Horodniceanu, dupa incetarea mandatului in functia de procuror sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, incepand cu data de 19.05.2018", a decis Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, care a discutat cererea actualului sef al DIICOT de a reveni la Serviciul Teritorial Iasi al DIICOT, dupa incheierea mandatului la conducerea institutiei.Mandatul lui Daniel Horodniceanu la conducerea DIICOT expira in luna mai, e fiind numit in functie in urma cu trei ani, la data de 19 mai. Anterior numirii, din 2012, a detinut functia de procuror-sef in cadrul Serviciului Teritorial Iasi al DIICOT.Au existat informatii conform carora ar fi fost vizat intr-un dosar DNA care a fost clasat. Daniel Horodniceanu a declarat, intrebat despre aceste informatii, ca a cerut Directiei Nationale Anticoruptie sa studieze acest dosar, el spunand ca ar fi fost normal sa fie anuntat.