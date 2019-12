Inca o persoana retinuta in cazul retelei din Maramures care tinea in sclavie copii din Germania

Ziare.

Au mai fost retinute doua persoane, angajati ai asociatiei care administra centrul in care se desfasurau asa-zisele actiuni pentru recuperarea si reintegrarea sociala a tinerilor.Cele trei persoane sunt acuzate de constituirea unui grup infractional organizat, favorizarea faptuitorului si abuz in serviciu."In cauza exista suspiciunea rezonabila ca, inculpatul Iusco Marcel Vasile, in calitate de functionar public, angajat al D.G.A.S.P.C.- Maramures in functia de asistent social, fiind desemnat manager de caz in privinta serviciului social prestat in cadrul Centrului de asistenta si sprijin pentru reabilitarea social a copiilor si tinerilor cu probleme comportamentale Projekt Maramures, a permis membrilor grupului infractional organizat sa isi desfasoare activitatea infractionala sub o aparenta legalitate, acestia obtinand nestingheriti foloase patrimoniale necuvenite.In fapt, s-a constatat ca, inculpatul, desi avea cunostinta ca respectivul centru nu era licentiat sa functioneze in conditiile impuse de lege ca si serviciu rezidential, nu a indrumat responsabilii acestui centru in vederea licentierii. Totodata, nu a sesizat si nu a solicitat lamuriri cu privire la copiii care erau dati in familii, incalcandu-se hotararile judecatoresti care prevedeau plasament la Asociatia Esperando in Centrul din Viseu si a intocmit rapoarte de control neveridice, fara a face verificari efective cu privire la situatia copiilor", a transmis, marti DIICOT.In plus, procurorii au precizat ca asistentul social nu a facut verificari efective cu privire la fiecare copil in parte."Din cercetarile efectuate in cauza exista date si indicii despre faptul ca inculpatii P.V.A. si B.C., angajati ai asociatiei care administra centrul, au abordat in mod direct minorii de cetatenie germana in vederea preintampinarii unor eventuale denunturi ale acestora cu privire la activitatile concrete la care erau supusi in cadrul Projekt Maramures si au asigurat produsul infractional reprezentat de castigurile patrimoniale ilegale obtinute de inculpatul S.B. ca lider al acestui proiect social prin transferarea unor astfel sume de bani in numerar de pe teritoriul Germaniei pe teritoriul Romaniei in vederea ingreunarii cercetarilor in cauza si al impiedicarii aflarii beneficiarilor reali ai sumelor de bani transferate", au mai transmis procurorii.DIICOT anunta ca, la data de 09.12.2019, au fost efectuate 12 perchezitii pe raza localitatii Viseul de Sus, judetul Maramures, in urma carora au fost ridicate 12 laptop-uri, 13 telefoane mobile, memory stick-uri, calculatoare, HD extern, 600 de euro, 4.400 de lei si inscrisuri susceptibile a avea legatura cu cauza.In cursul zilei de marti, cei trei inculpati urmeaza sa fie prezentati in fata magistratilor de la Tribunalul Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile, iar fata de alte trei persoane procurorii DIICOT au dispus masura preventiva a controlului judiciar pentru o perioada de 60 de zile.In august, politistii si procurorii DIICOT au destructurat, in urma unor perchezitii facute marti in judetul Maramures, o grupare formata din opt persoane, care se ocupa cu trafic de persoane, trafic de minori si lipsire de libertate in mod ilegal.Din grupare faceau parte si doi cetateni germani, sot si sotie, iar sub pretextul unor activitati educative pentru recuperarea si reintegrarea sociala a exploatat prin munca mai multi adolescenti germani, unii minori.Acestia erau pusi sa faca munci epuizante in gospodariile unor localnici din anturajul suspectilor, peste capacitatile si limitele fizice ale varstei lor ori afectiunilor de care sufera, fiind umiliti, tinuti in sclavie, batuti si amenintati, unele dintre victime avand intentii suicidale din aceasta cauza.