Un consilier care a fost cu Dragnea in Israel, audiat la DIICOT

Desi initial se credea ca acesta a fost chemat in dosarul de inalta tradare deschis dupa plangerea penala depusa la Parchetul General de liderul PNL, Ludovic Orban, surse judiciare au infirmat pentru Mediafax informatia.La iesirea de la audieri, Paul Ionescu a declarat ca dosarul "nu are nicio legatura nici cu zona politica, nici cu zona parlamentara. Este un dosar din viata privata".Acesta a precizat ca are calitatea de martor intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani si ca nu poate da alte detalii.Ionescu este unul dintre consilierii care l-au acompaniat pe Liviu Dragnea intr-o vizita efectuata in Israel, in urma cu un an.Amintim ca liderul social democratilor a efectuat, in 2017, doua vizite in Israel, la invitatia liderului Opozitiei din Knesset, Isaac Herzog.Amintim ca, pe 17 mai, Ludovic Orban a depus o sesizare la Parchetul General cerand cercetarea unor "fapte savarsite de Viorica Dancila, dar si de presedintele PSD, Liviu Dragnea".Liderul PNL a precizat ca sesizarea este legata de "pregatirea, adoptarea, aducerea la cunostiinta opiniei publice si tot ce s-a intamplat ulterior adoptarii memorandumului" cu privire la mutarea ambasadei din Israel.Ulterior, Parchetul General a dispus trimiterea dosarului in care Ludovic Orban a sesizat fapte de tradare nationala si uzurpare de functii in cazul lui Liviu Dragnea si al Vioricai Dancila structurii de parchet competenta, adica Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT).Saptamana trecuta, DIICOT a anuntat ca a inceput urmarirea penala in rem (asupra faptei) dupa plangerea penala depusa de Orban.