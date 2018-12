Un jandarm a fost prins de DIICOT in timp ridica un colet in care era cocaina de 15.000 de euro

Ziare.

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Covasna au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a lui Ovidiu Gavrilut, subofiter in cadrul Inspectoratul de Jandarmi Judetean Brasov, pentru savarsirea infractiunilor de introducere in tara, fara drept, de droguri de mare risc si trafic de droguri de mare risc.Astfel, la data de 17 decembrie 2018, procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Covasna impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Covasna l-au surprins in flagrant , pe raza municipiului Brasov, pe Ovidiu Gavrilut, in timp ce ridica, de la un transportator privat, un colet livrat prin intermediul unei firme de transport international.Cu ocazia controlului coletului, au fost descoperite, disimulate intr-un ambalaj de patiserie, 70 de grame de cocaina fara aditivi, valoarea de piata a acesteia fiind estimata la suma de 15.000 de euro.La data de 18 decembrie, Tribunalul Militar Cluj a dispus arestarea preventiva a barbatului pentru o perioada de 30 de zile.Reprezentantii Inspectoratului Judetean de Jandarmi Brasov au anuntat faptul ca Ovidiu Gavrilut este subofiter in cadrul institutiei din luna noiembrie 2018."Referitor la faptele pentru care a fost arestat preventiv, mentionam ca nu aveam cunostinta despre acestea, insa institutia noastra va pune la dispozitia organelor abilitate absolut tot ceea ce este necesar pentru solutionarea cauzei. Dupa rezolvarea contestatiei facuta de acesta la masura arestarii preventive pe 30 de zile, va fi suspendat din functie pana la solutionarea cauzei", au precizat reprezentantii IJJ Brasov.