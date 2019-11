Un lider al lumii interlope e judecat intr-un dosar de crima organizata: Asasinate ratate, proxenetism si politisti corupti

Controla un cartier in Madrid

Printre cei trimisi in judecata este si Marius Catalin Chita, fost politist, considerat drept locotenentul lui "Becu".Marian Tudorache este cel care a preluat afacerile de proxenetism din Spania ale celebrului Ion Clamparu, zis Cap de Porc, dupa incarcerarea acestuia de catre politia iberica.Potrivit monitorizarilor DIICOT, spre deosebire de Clamparu, "Becu" a preferat sa-si coordoneze afacerea de proxenetism din Romania. Era locul de unde isi recruta victimele. Se ducea in Spania doar cand apareau probleme sau la diferite evenimente. El avea resedinta in zona Madrid, localitatea Parla, unde statea impreuna cu alti membri ai organizatiei.Gruparea lui "Becu" controla activitatile de proxenetism din zona Poligonul Industrial La Cantuena, Fuenlabrada (Madrid), unde incasa o taxa saptamanala de cel putin 100 de euro de la victimele care practicau prostitutia in acel loc.Era zona in care mai multe tinere aduse din Romania se prostituau "la strada" pentru clanul interlop."Cu ocazia perchezitiei domiciliare efectuata de autoritatile judiciare din Spania, la domiciliul inculpatei MAE, au fost gasite notite scrise, referitoare la controlul exercitat de catre aceasta in ceea ce priveste activitatile persoanelor vatamate din Poligonul LA CANTUENA, precum si insemnari cu privire la pozitia ocupata de catre fiecare victima in acel loc," mai explica DIICOT.Potrivit anchetatorilor, exista indicii ca "Becu" a oferit bani unor oficiali din IGPR in schimbul unor servicii.De asemenea, gruparea oferea Politiei informatii despre clanurile rivale, pentru a scapa de concurenta. Asta dupa ce "Becu" a fost tinta unei tentative de asasinat, comandata de unul dintre locotenentii lui Ion Clamparu.Pentru ca rivalitatile celor doua grupari interlope romanesti au explodat, la data de 13 iunie 2017 organele judiciare din Romania au initiat constituirea unei echipe comune de ancheta impreuna cu politia din Spania, care a avut drept obiectiv clarificarea structurii organizatorice a grupului si rolul fiecarei persoane dintre cele investigate in Romania si Spania.Din probele administrate in cauza, a mai reiesit ca, incepand cu 1 mai 2016, Marius Catalin Chita ar fi primit de la Marian Tudorache mai multe sume de bani pentru a-si exercita influenta asupra unor functionari cu functii de conducere din cadrul IGPR, in scopul determinarii acestora sa indeplineasca anumite acte ce intrau in atributiile lor de serviciu si anume sa realizeze transferul numitei BM () agent sef de politie in cadrul Postului de Politie Draganesti Vlasca din cadrul IPJ Teleorman, intr-o alta functie din cadrul IGPR, astfel incat sa-i creeze lui "Becu" o mai buna sursa de informare in ceea ce priveste activitatile de cercetare penala efectuate in dosare de urmarire penala si sa-i asigure acestuia o anumita protectie."De asemenea, a rezultat faptul ca inculpatul Marius Catalin Chita in baza unei intelegeri prestabilite cu inculpatul Marian Tudorache au transmis date si informatii unele reale, altele nereale organelor de politie, pentru ca astfel sa poata beneficia de imaginea unor cetateni onesti care vin in sprijinul organelor judiciare din Romania.In realitate, insa, acestia urmareau ca, prin informatiile furnizate organelor de politie, sa fie destructurate gruparile rivale, pentru ca astfel sa poata sa-si dezvolte cat mai mult propriul grup infractional, in scopul obtinerii unor foloase materiale cat mai mari," acuza DIICOT.I.S.