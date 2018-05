Un milionar austriac din Arad a fost retinut pentru pornografie infantila

Ziare.

Potrivit Realitatea TV, fetele aveau varste cuprinse intre 13 - 15 ani, fiind racolate din cluburi sau terase din Arad.Pentru mai multe fotografii, ele primeau intre 250 si 500 de euro.Anchetatorii au ridicat din apartamentul omului de afaceri mai multe dispozitive electronice care au fost folosite la comiterea infractiunii.Joi, barbatul va fi prezentat judecatorilor de la Tribunalul Arad cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.Austriacul este cunoscut in Arad pentru ca in trecut si-a aratat intentia de a investi in clubul de fotbal UTA Arad.Potrivit Libertatea, este vorba despre Dieter Kaas, presedintele si proprietarul holdingului multinational Trade Trans Log Spedition, cu 40 de sucursale in toata Europa si o cifra de afaceri de 400 de milioane de euro.