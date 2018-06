Un minor de 15 ani a fost saltat de DIICOT pentru terorism

participarea la instruirea sau pregatirea in vederea folosirii mijloacelor distructive, substantelor toxice ori periculoase, armelor de foc, dispozitivelor explozive de orice fel, munitiilor, explozivilor, armelor chimice, biologice, radiologice sau nucleare, in scopul comiterii unui act de terorism;

recrutarea unor persoane in acest sens;

promovarea unui mesaj prin propaganda savarsita prin orice mijloace, in public, cu intentia de a instiga la savarsirea uneia dintre infractiunile enumerate anterior;

fapta de a se asocia sau de a initia constituirea unei asocieri in scopul savarsirii de acte de terorism.

Acesta a promovat mesaje cu caracter terorist, a intrat in legatura cu organizatii teroriste din Orientul Mijlociu, a accesat site-uri extremiste si a incercat sa convinga si alte persoane sa devina adepte.Potrivit unui comunicat de presa remis vineri, tanarul a savarsit mai multe infractiuni prevazute de Legea 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, precum:"In cauza exista suspiciunea rezonabila ca incepand cu luna septembrie 2017 si pana in prezent,, cetateni romani si straini, in scopul promovarii sistematice a ideilor si doctrinelor specifice entitatilor teroriste mentionate, cu intentia de a convinge si de a atrage noi adepti", se arata in documentul citat.Minorul a accesat site-uri care promoveaza ideologia extremista si elogiaza crimele realizate de organizatiile teroriste, sustin stabilirea statului guvernat dupa principii extremiste si a diseminat materiale, inclusiv violente, care sustin cauza acestuia, arata procurorii."De asemenea, inculpatul a sustinut legitimitatea participarii la lupta in favoarea organizatiilor teroriste, manifestandu-si intentia de a calatori in zonele de conflict si s-a instruit si a pus la dispozitia altor persoane materiale de instruire cu privire la producerea de dispozitive explozive improvizate si utilizarea armelor in vederea realizarii de atacuri teroriste", potrivit comunicatului citat.Tanarul a si dezvoltat planuri de atacare a unor potentiale obiective de interese, dar si a civililor."Pe toata perioada desfasurarii activitatii infractionale, inculpatul si-a manifestat intentia de a folosi mijloace de natura a pune in pericol viata, integritatea corporala si sanatatea persoanelor, scop in care a dezvoltat planuri de atacare a unor potentiale obiective de interes, precum si a civililor", se mai arata in document.Procurorii au mai anuntat ca au efectuat 2 perchezitii la domiciliul tanarului, unde au fost gasite si ridicate documente, obiecte si materiale de propaganda, precum si sisteme informatice, ce fac obiectul infractiunilor cercetate.