Un patron austriac de multinationala facea pornografie cu fetite de 13 ani din Arad

Judecatorul a decis ca suspectul sa fie plasat in arest la domiciliu timp de o luna, perioada in care ii este interzis sa contacteze partile din dosar, cum ar fi minorele pe care le-ar fi fotografiat in ipostaze indecente. El va trebui sa se prezinte la cercetari ori de cate ori va fi solicitat de catre anchetatori.Procurorii DIICOT au declarat ca asteapta motivarea judecatorului inainte de a decide daca vor ataca solutia pentru a cere totusi arestarea preventiva.Dieter Kass detine la Curtici cel mai mare terminal intermodal din Europa de Est si este asociat in companii de transport international cu filiale pe tot continentul. Recent, acesta a semnat achizitia a 100 de vagoane de transport marfa produse la Astra Rail Arad, contractul avand o valoare de 16 milioane de euro.Dieter Kass, in varsta de 67 de ani si stabilit in Arad, a fost retinut de procurorii DIICOT miercuri seara, fiind suspectat de pornografie infantila, dupa ce ar fi racolat fete minore in cluburi din Romania si din afara tarii pentru a produce cu acestea imagini indecente, pe care le stoca sau le distribuia cunostintelor.Barbatul ar fi desfasurat astfel de activitati in ultimii trei ani, insa de cateva luni a intrat in atentia procurorilor.Anchetatorii au ridicat dispozitive pe care erau stocate imaginile si au obtinut marturii de la fete minore care au pozat pentru austriac sau i-au trimis acestuia, contra cost, fotografii si videoclipuri cu ele dezbracate.Potrivit Realitatea TV, fetele aveau varste cuprinse intre 13 - 15 ani, fiind racolate din cluburi sau terase din Arad.Pentru mai multe fotografii, ele primeau intre 250 si 500 de euro.Omul de afaceri este cunoscut in judetul Arad, pentru ca in trecut si-a manifestat si intentia de a investi in clubul de fotbal UTA.Dieter Kaas este presedintele si proprietarul holdingului multinational Trade Trans Log Spedition, cu 40 de sucursale in toata Europa si o cifra de afaceri de 400 de milioane de euro.