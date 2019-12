Un procuror DIICOT dezvaluie probleme din sistem: Infractori notorii se transfera la Targu Jiu pentru a se elibera mai usor, Tender este cel mai recent caz

La Targu Jiu, filajul vine la Craiova

SRI si SIPI nu au mai trimis informatii

Infractorii, tot mai prudenti

Ziare.

com

Marius Daniel Nanu a facut aceasta declaratie in fata procurorilor din CSM, in cadrul interviului pentru a ocupa functia de conducere. El este in prezent in fruntea DIICOT Gorj, dar in calitate de sef interimar.," declara procurorul.Judecatoria Targu Jiu este cea care a decis pe 30 octombrie eliberarea conditionata a lui Ovidiu Tender, condamnat la 12 ani si 7 luni de inchisoare in dosarul Rafo-CAROM pentru mai multe infractiuni economice. Decizia nu a fost contestata de procurori si a ramas definitiva.Marius Daniel Nanu a prezentat membrilor CSM o serie de deficiente pe care le-a intampinat in timpul anchetelor."Este o problema la noi, la Gorj, cu Politia, de trei ani, se implinesc acum in martie, patru ani, de cand s-a pensionat fostul comisar sef al acestei structuri. Si de patru ani de zile sunt 4 imputerniciti. Au o problema ca nu pot fi imputerniciti mai mult de doua mandate.Este si o fluctuatie de personal, cu pensionarile din Politie, au plecat unii colegi, au venit altii prin transfer, vin din alta parte, stau 6-8 luni.Mai este si o probema, pe partea de suport tehnic. Este incarcatura foarte mare. Atunci cand avem sa punem in executare un mandat de supraveghere video-audio, nu avem [] la nivelul judetului. Structura de suport este la Craiova. Numai pana vine de la Craiova la Targu Jiu, o ora si jumatate, 3 ore dus-intors. Dintr-un mandat de 30 de zile, nu vin poate o zi, stau 2-3 ore si au plecat de aici. Nu ne ajuta.Am vorbit cu politistii si am compensat marea majoritate a filajelor, in proportie de 90%, la colegii de la Crima Organizata. Dar la noi activitatea cea mai preponderenta, de 50-60%, este pe linia traficului de droguri. A fost o problema si acolo, au fost doar 2 politisti, acum s-a suplimentat schema, a crescut foarte mult volumul de activitate," mai arata procurorul.El s-a plans ca este un stoc foarte mare de dosare vechi, desi a lucrat in ultima perioada in multe anchete complexe. In ultimii 3 ani ar fi trimis in judecata dosare cu zeci de inculpati.O alta problema, din 2016, momentul in care CCR a scos serviciile secrete din activitatea de urmarire penala, SRI si SIPI nu mai trimit informatii."Pana in 2016, beneficiam de sprijinul serviciilor de informatii, in special SRI si SIPI, in special pe partea de infractiuni infomatice. Din anul 2016 n-am primit absolut nicio informatie.Singurele informatii pe care le-am primit sunt de la Administratia Nationala a Penitenciarelor, denunturi facute de persoane din penitenciar. Pe partea de SRI si SIPI nu avem nicio informatie si ne ingreuneaza munca. Din punct de vedere informativ, cu privire la sesizarile din oficiu," explica procurorul DIICOT.Toate acestea se intampla in contextul in care infractorii sunt din ce in ce mai abili."Nu mai pastreaza nimic pe numele lor," spune magistratul intrebat despre masurile asiguratorii pe care le-a pus in timpul anchetelor. El a explicat ca a reusit recuperarea prejudiciului intr-un dosar complex, care viza infractiuni de contrabada cu tigari aduse din Republica Moldova.O alta problema: sunt doar 2 politisti care asculta interceptarile in dosarele de trafic de droguri. Interceptarile sunt copiate pe blue-ray, dar nu ar exista suporturi pentru citirea blue-ray-urilor.Reusim sa compensam cu filajele facute de colegii din Politie, care au resursele limitate. Nu dispun de masini, sunt doi, au un anumit program. Daca depasesc programul de lucru, trebuie sa li se dea libere. Li se impune sa-si ia liber intr-un anumit termen, daca isi iau liber intr-un dosar complex, 30 de zile (), trebuie sa ne descurcam si noi la prelungire. Ne descurcam foarte greu," ridica din umeri Marius Daniel Nanu.