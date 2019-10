Un tanar din Craiova a fost arestat: O fata era batuta sa se prostitueze gravida, alta era pusa sa bea apa cu sare daca nu cersea eficient

O alta s-a prostituat in Marea Britanie

In caz contrar, adolescenta era batuta, pusa in genunchi si obligata sa bea apa cu sare, ea fiind dusa si in Italia pentru a cersi, unde a fost vazuta de un roman care a ajutat-o sa ia legatura cu autoritatile.Acelasi tanar ar fi obligat o tanara sa se prostitueze in folosul lui, in Marea Britanie, si, dupa ce a primit interdictie de a intra in aceasta tara, in Romania, chiar daca ea era insarcinata la vremea respectiva.Politia Romana anunta, vineri, ca, in urma cercetarilor facute de politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Craiova, impreuna cu un procuror DIICOT, un tanar de 23 de ani, din Craiova, a fost arestat preventiv, pe 1 octombrie, pentru 30 de zile, pentru trafic de minori, trafic de persoane si lovire sau alte violente.Potrivit DIICOT, in cursul anului 2014, el a recrutat, transportat si adapostit la domiciliul sau, prin constrangere, inducere in eroare si profitand de starea vadita de vulnerabilitate o fata de 15 ani, pe care ulterior a obligat-o, prin acte de violenta fizica si amenintari, sa practice cersetoria in beneficiul sau material, in principal in zona centrala a orasului Craiova, cerandu-i sa castige minim 50 de lei pe zi."In urma cercetarilor efectuate in cauza a rezultat faptul ca victima minora era agresata fizic de catre inculpat, pusa in genunchi si obligata sa bea apa cu sare daca nu obtinea din cersit suficienti bani.De acelasi tratament au beneficiat si rudele acesteia, carora li s-a interzis sa ia legatura cu persoana vatamata, mama sa fiind agresata fizic in momentul in care a cautat-o la domiciliul inculpatului.Din acest motiv, persoana vatamata minora a avut mai multe episoade de depresie si incercari de sinucidere prin ingurgitarea unor medicamente", arata DIICOT, intr-un comunicat de presa de vineri.Totodata, in perioada anilor 2015-2017, in mai multe randuri, tanarul si tatal sau au transportat-o pe fata in Italia, unde au cazat-o in diferite imobile din zona orasului Roma si au obligat-o sa practice cersetoria, fiind atent supravegheata de catre cei doi."In cursul lunii iunie 2017, cu ajutorul unui cetatean roman care a vazut-o cersind desculta si neingrijita pe strada, persoana vatamata a luat legatura cu Ambasada Romaniei care i-a eliberat un titlu de calatorie, reusind sa se intoarca in Romania", precizeaza DIICOT.In 25 septembrie, tanarul s-a intalnit intamplator cu fata si i-a adresat o serie de insulte, amenintari, lovind-o cu pumnii si picioarele si doborand-o, provocandu-i leziuni traumatice ce au necesitat un numar de 5-6 zile de ingrijiri medicale.DIICOT arata ca, in cursul anului 2018, tanarul a recrutat, prin inducere in eroare, utilizand metoda Loverboy, o alta tanara, pe care prin constrangere psihica si fizica, prin santaj emotional si limitandu-i libertatea de comunicare si miscare, a determinat-o sa practice prostitutia in diferite locatii din Marea Britanie."In urma cercetarilor efectuate in cauza, s-a stabilit faptul ca sumele obtinute din exploatarea sexuala a victimei erau de aproximativ 3.000 de lire pe zi, banii fiind in totalitate insusiti de inculpatul C.B., care ii folosea in interes propriu, cumparandu-si haine, mancare, dar si droguri.Dupa ce persoana vatamata a sesizat autoritatile britanice, inculpatului C.B. i s-a cerut sa paraseasca Marea Britanie, primind interdictie de a mai sta in aceasta tara", mai arata DIICOT.Procurorii spun ca, la intoarcerea in Romania, desi era insarcinata in luna a saptea, tanara a fost obligata de inculpat sa practice in continuare prostitutia intr-un apartament inchiriat, clientii fiind recrutati prin publicarea unor anunturi pe diferite site-uri de publicitate."Pe fondul nemultumirii cauzate de sumele mici castigate (200-300 lei pe zi), inculpatul a continuat agresiunile asupra persoanei vatamate, iar dupa ce aceasta a nascut i-a cerut sa practice cersetoria in diferite locuri din zona centrala a orasului Craiova, fiind depistata in mai multe randuri de Politia Locala si amendata pentru acest lucru", mai scrie in comunicatul DIICOT.In 1 octombrie, Tribunalul Dolj a dispus arestarea preventiva a tanarului, pentru 30 de zile.