Unul dintre interlopii implicati in bataia din Piata Constitutiei, trimis in judecata pentru crima organizata, trafic de persoane si proxenetism

Este vorba de interlopul implicat in bataia din Piata Constitutiei, in fata Palatului Parlamentului si in apropierea unor institutii de forta: Parchetul General, Ministerul Justitiei, SRI si Politia Locala Bucuresti. Miza razboiului era exploatarea sexuala a unei fete.Pe 29 septembrie, oamenii condusi de "Ionut Boxerul" au fost depasiti numeric de interlopii condusi de Alex Barbaro, cel care controleaza o zona din cartierul Tei-Doamna Ghica (Sectorul 2), si au fost pusi pe fuga. Unul dintre soldatii clanului Mirea, Ion Ban, zis Doctorul, a decedat ca urmare a loviturilor primite.Pe 15 octombrie 2019, procurorii DIICOT l-au prins pe Ionut Mirea in timp ce incerca sa paraseasca tara si l-au retinut in acest caz.E vorba de o retea specializata in trafic de persoane si proxenetism, care-si intinsese tentaculele in Bucuresti si in mai multe judete din Moldova. Oamenii lui "Ionut Boxerul" s-ar fi specializat in racolarea unor tinere, care proveneau din familii sarace sau care aveau o educatie precara, pe care le transportau in Germania unde le obligau sa se prostitueze.O parte din tinere erau racolate prin metoda "loverboy", cea in care tanara era amagita de proxenet cu o relatie de lunga durata. Ea accepta sa se prostitueze sub promisiunea ca se vor casatori, iar banii erau necesari pentru a construi un viitor impreuna, pentru a cumpara un apartament si pentru a strange economii cand se vor intoarce in Romania.," acuza DIICOT.Banii obtinuti din desfasurarea activitatilor infractionale erau cheltuiti pe teritoriul Germaniei pentru inchirierea locatiilor unde se practica prostitutia si pentru nevoile curente ale membrilor gruparii infractionale, insa"Inculpatul Mirea Ionut obisnuia totodata sa investeasca o parte din bani in achizitionarea de bijuterii din aur cu gramaje consistente si aducerea acestora in tara pentru ca veniturile ilicite sa fie protejate de eventuale controale ale autoritatilor germane sau romanesti", arata DIICOT, in rechizitoriul trimis in instanta