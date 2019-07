Urmarire penala in cazul apelurilor Alexandrei la 112: DIICOT ancheteaza neglijenta in serviciu

Cum s-a deschis dosarul uciderii Luizei

Alexandra Macesanu, una dintre victimele din Caracal, a sunat de trei ori la 112. De fiecare data i se facea legatura cu Viorel Florescu, agent de politie. Raportul MAI arata ca acesta a avut o atitudine "refractara", neimplicandu-se in obtinerea de date pentru identificarea locatiei.Subofiterul ii spune la un moment dat: "Nu mai tine linia ocupata!".DIICOT face mai multe precizari legate de acest caz, privind modul in care dosarele disparitiei Luizei Melencu si ale Alexandrei Macesanu au fost declinate de diverse unitati de parchet.Astfel, cu privire la Luiza Melencu, adolescenta din satul doljean Radomir disparuta pe 14 aprilie 2019, DIICOT Craiova a fost sesizat pe 5 iunie, de catre Parchetul de pe langa Judecatoria Craiova, prin declinare de competenta, in vederea efectuarii de cercetari cu privire la infractiunea de trafic de persoane.Declinarea s-a realizat, avand in vedere ca, cauza fiind inregistrata sub nr. 203/D/P/2019.DIICOT a inceput ancheta pentru infractiunea de trafic de persoane, anunta unitatea de parchet intr-un comunicat de presa remis marti"In fapt, s-a retinut ca, la data de 15.04.2019, lucratorii Postului de Politie Diosti au fost sesizati prin plangerea penala formulata de catre numitul I.S., din comuna Diosti, sat Radomir, jud. Dolj, cu privire la faptul ca nepoata sa, M.L.M., a plecat in mod voluntar de la domiciliul sau, din comuna Diosti, catre municipiul Caracal si nu a mai revenit.Prin ordonanta din 18.04.2019 Sectia 4 Politie Rurala Cosoveni - Postul de Politie Cosoveni a inceput urmarirea penala sub aspectul infractiunii de lipsire de libertate in mod ilegal, prev. de art.205 alin.1 C.p", anunta DIICOT.Cu privire la Alexandra Macesanu, disparuta la data de 24 iulie 2019, prin ordonanta Parchetului de pe langa Judecatoria Caracal din data de 26.07.2019 s-a dispus declinarea competentei de solutionare a cauzei sub aspectul savarsirii infractiunii de omor.Cauza a fost inregistrata la Parchetul de pe langa Tribunalul Olt sub nr.297/P/2019, iar prin ordonanta din 26 iulie 2019 s-a dispus inceperea urmaririi penale sub aspectul infractiunii de omor calificat.Prin ordonanta din data de 27 iulie 2019 a Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, s-a dispus declinarea cauzei la DIICOT - ST Craiova, existand indicii sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de persoane, cauza fiind inregistrata sub nr.290/D/P/2019."In fapt, s-a retinut ca in dosarul nr. 1883/P/2019 al Parchetului de pe langa Judecatoria Caracal, prin ordonanta din 25 iulie 2019 a Politiei Municipiului Caracal s-a dispus inceperea urmaririi penale in rem sub aspectul savarsirii infractiunii de lipsire de libertate in mod ilegal, prev. de art. 205 alin.1, 2 si 3 lit. b C.p., constand in aceea ca numita M.A.M., in ziua de 24 iulie 2019, a fost luata de catre un transportator de ocazie, de pe DN 64, din comuna Dobrosloveni, jud. Olt, de o persoana de sex masculin si ajungand in municipiul Caracal a fost lipsita de libertate", precizeaza DIICOT.Pentru o mai buna infaptuire a justitiei, prin ordonanta din data de 27 iulie 2019 a DIICOT - Serviciul Teritorial Craiova s-a dispus reunirea dosarului nr.290/D/P/2019 la dosarul nr.203/D/P/2019.Prin ordonanta nr. 203/D/P/2019 din data de 27 iulie 2019, DIICOT - Serviciul Teritorial Craiova a dispus extinderea urmaririi penale sub aspectul savarsirii, in concurs, a infractiunilor de trafic de minori si viol in cazul lui Gheorghe Dinca.Ulterior, s-a dispus masura retinerii suspectului si s-a solicitat arestarea sa preventiva pentru 30 de zile.DIICOT face o cronologie a actelor procedurale pe care le-a facut in acest caz.In dosarul nr. 203/D/P/2019 al DIICOT - S.T.Craiova, incepand cu data de 05.06.2019 (momentul sesizarii) au fost efectuate urmatoarele acte de urmarire penala:- dosarul nr. 203/D/P/2019 a fost inregistrat pe rolul DIICOT - Serviciul Teritorial Craiova, prin declinare de la Parchetul de pe langa Judecatoria Craiova;- s-a dispus inceperea urmaririi penale in rem pentru infractiunea de trafic de persoane (privind victima M.L.M.);- ordonanta de dispunere a unei expertize criminalistice (INEC);- ordonanta prin care s-a dispus efectuarea unei expertize criminalistice pentru imbunatatirea unor imagini surprinse de camerele de supraveghere, precum si raportul atasat acestuia;- audieri martori;- efectuarea unei perchezitii informatice autorizata de judecator;- activitati specifice de cautare in teren;- raport de constatare criminalistica, dispus la 01.07.2019, cu privire la detectia comportamentului simulat fata de bunicul si mama victimei M.L.M. (declaratii de consimtamant), ca urmare a constatarii existentei unor aspecte contradictorii in declaratiile acestora;- activitati de identificare a terminalului mobil utilizat de victima;- au fost efectuate activitati in baza unor metode speciale de cercetare;- ordonanta copierea datelor informatice continute de mijloacele de stocare a datelor informatice, dispozitivele si sistemele informatice inscrise in mandatul de perchezitie informatica nr. 121/11.07.2019;- autorizare efectuare perchezitie informatica asupra terminalului mobil al unui martor.Urmare a ordonantei de declinare din data de 27.07.2019, a Parchetului de pe langa Tribunalul Olt catre DIICOT - dosar nr. 297/P/2019 si a reunirii dosarului nr. 290/D/P/2019 la dosarul nr. 203/D/P/2019 (P.T. Olt - dosar nr. 297/P/2019), s-au efectuat urmatoarele activitati:- ordonanta de continuare a urmaririi penale;- retinerea lui Gheorghe Dinca;- declaratie suspect;- aducerea la cunostinta ca a fost retinut si a drepturilor procesuale;- punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpat pentru infractiunile de trafic de minori si viol;- aducerea la cunostinta a punerii in miscare a actiunii penale; extinderea urmaririi penale pentru infractiunile de trafic de minori si viol; continuarea urmaririi penale;- ridicare obiecte de vestimentatie si incaltaminte (ordonanta);- ordonanta de delegare;- referat cu propunere de arestare preventiva fata de Gheorghe Dinca;- constatare la fata locului, la domiciliul lui Gheorghe Dinca;- extinderea actiunii penale sub aspectul savarsirii si a infractiunii de omor calificat in sarcina lui Gheorghe Dinca;- conducere in teren a inculpatului, audiere martori, dispunerea unei expertize ce urmeaza a fi efectuata de catre INC asupra probelor ridicate cu ocazia cercetarii la fata locului;- inceperea urmaririi penale in rem sub aspectul comiterii infractiunii de neglijenta in serviciu, cu privire la apelurile telefonice initiate de victima M.A.M. catre Serviciul Unic de Urgenta 112, respectiv cu privire la respectarea procedurilor specifice in astfel de situatii."Facem mentiunea ca, in perioada 2004-2019, pe rolul DIICOT - ST Craiova si DIICOT - BT Olt nu a fost inregistrata nicio cauza privind activitati infractionale desfasurate de inculpatul Dinca Gheorghe", precizeaza DIICOT.De asemenea, DIICOT a fost sesizata cu privire la infractiunea de trafic de persoane abia in data de 5 iunie 2019, la mai mult de o luna de la savarsirea faptei, desi plangerea penala formulata de catre numitul I.S. fusese inregistrata la Postul de Politie Diosti inca din data de 15 aprilie, subliniaza procurorii.