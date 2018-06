3 ani de inchisoare de la Curtea de Apel Oradea pentru un comisar achitat in prima instanta

Acuzatiile DNA

Ofiterul fusese achitat in prima instanta de Tribunalul Bihor , dar in faza de apel magistratii au admis contestatia DNA Decizia de condamnare vine in contextul in care Comisia speciala parlamentara condusa de deputatul PSD Florin Iordache a adoptat joi raportul final privind modificarile la Codul de Procedura Penala cu 15 voturi "pentru" si 3 "impotriva". Una dintre modificarile propuse vizeaza fix acest aspect - instanta de apel nu mai poate sa dea o pedeapsa cu condamnare unei persoane care a fost achitata in prima instanta, decat daca apar probe noi.Potrivit acuzarii din acest dosar, Gheorghe Sava i-a luat arma de vanatoare si munitia aferenta unui paznic al Asociatiei de vanatoare "Vanatorul Alpin". Totul s-a intamplat in noaptea de 22/23 august 2012. Politistul l-a intimidat pe paznic si a luat arma fara sa intocmeasca vreun proces-verbal de constatare a unei infractiuni sau alt act care sa creeze contextul legal al ridicarii armei si munitiei."Prin aceste actiuni, inculpatul Sava Gheorghe a cauzat o vatamare a drepturilor si intereselor legitime ale unei persoane fizice si, in acelasi timp, l-a impiedicat pe paznicul de vanatoare sa declanseze primele cercetari fata de inculpatul Sava Gheorghe si fata de alte persoane, acestia obtinand folosul necuvenit de a nu face obiectul unor cercetari privind acte de braconaj", arata DNA.Anchetatori aratau ca, in acest caz, comportamentul abuziv al lui Sava si incalcarea atributiilor de serviciu sunt probate si cu depozitiile lucratorilor de politie din cadrul SAESP Bihor, "absolut toti cei opt componenti ai serviciului precizand ca ridicarea unei arme de vanatoare, in cazul depistarii unei persoane de savarsirea infractiunii de braconaj, este urmarea unei constatari, materializata printr-un proces-verbal sau act de constatare, acte absolut necesare crearii cadrului legal pentru a se dispune astfel de masuri, intocmite ori de paznicul de vanatoare, care are atributii de serviciu in acest sens, sau de lucratorul de politie".Gheorghe Sava a sustinut ca este nevinovat, ca a procedat corect si legal cand a ridicat arma de vanatore si munitia de la paznic.In cazul in care amendamentul adoptat joi de Comisia Iordache va trece si de plenul cele doua Camere, instanta de apel va putea pronunta sentinta vinovat, doar daca procurorii aduc probe noi fata de cele administrate la judecata din prima instanta. Altfel, contestarea primei sentinte de catre procurori va fi total inutila.