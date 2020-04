4 parlamentari PSD au fost trimisi in judecata in dosarul "Spaga la vama pentru PSD"

Palierele de ancheta

De ce sunt acuzati parlamentarii PSD

PSD nu s-a constituit parte civila

Ziare.

com

13 persoane sunt trimise in judecata in acest caz, cei mai multi fiind angajati si sefi in cadrul Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Timisoara.Sefii si angajatii unor institutii locale sau regionale cotizau lunar la filiala locala a PSD cu diverse sume de bani, iar cuantumul taxei de protectie era raportat la functia detinuta.O parte din bani erau incasati de la cei care voiau sa se angajeze intr-o institutie a statului. Sume uriase ajungeau in cheltuielile zilnice ale partidului sau pentru campaniile electorale.Procurorii precizeaza ca cercetarile in prezenta cauza s-au desfasurat pe doua paliere.1.oferita de persoanele cu functii de conducere controlorilor de trafic , la locul de munca, in schimbul unor sume de bani (intre 100 - 500 euro lunar)."Spre exemplu, pentru a oferi, in perioada septembrie 2016 - noiembrie 2019, inculpata Miutescu Elisabeta ar fi pretins si primit de la o persoana avand functia de controlor de trafic (martor in cauza) suma totala de 19.300 de euro.In aceeasi maniera ar fi procedat si inculpatul Horgea Cristian, care, in intervalul 28 februarie 2019 - 13 noiembrie 2019, ar fi pretins si primit de la acelasi martor sumele de 900 de euro si 250 de lei", acuza DNA.2.in care se faceau angajarile in structurile locale ale Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), respectiv pe linie de partid si cu remiterea unor sume de bani.De asemenea, cercetarile au mai stabilit ca sefii din cadrul D.R.D.P Timisoara sau in alte institutii locale sau regionale, sustinute de partid in acele functii, ar fi avut obligatia de a plati o taxa lunara la casieria organizatiei judetene de partid, cuantumul taxei raportandu-se la functia detinuta."Separat de aceste sume lunare, persoanele cu functii de conducere sustinute in acele functii de partid ar fi avut obligatia de a plati si alte sume de bani, raportat la necesitatile de moment si solicitarile persoanelor cu functii de conducere din partid, identificandu-se o asemenea situatie cand inculpatul Caprar Dorel Gheorghe ar fi pretins si primit suma de 4.500 de lei de la inculpatii Horgea Cristian, Lucaciu Mircea si inculpatul Munteanu Bogdan (cate 1.500 lei fiecare) pentru plata cheltuielilor ocazionate de primirea unei delegatii din Japonia," acuza DNA.Procurorii mai arata ca intr-un context asemanator, Jivan Luminita Maria, Caprar Dorel Gheorghe, Tripa Florin, Chisalita Ioan Narcis, Horgea Cristian si Ispravnic Cristian Ilie, in calitate de persoane cu functii de conducere in cadrul PSD, si-ar fi folosit influenta si autoritatea pentru numirea, cu incalcarea legii, a unor persoane in posturi de conducere si executie din cadrul Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Timisoara."Referitor la prejudiciul cauzat prin angajarea in mod nelegal a inculpatului Baetan Vasile Alin pe functia de inginer in cadrul D.R.D.P. Timisoara, pana la data emiterii rechizitoriului, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) nu s-a constituit parte civila in procesul penal.", explica DNA.Acuzatiile DNA pot fi accesate pe site-ul institutiei.