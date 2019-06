A mintit Gheorghe Stan? DNA neaga ca fostul sef SS le-ar fi cerut opinia in cazurile Hrebenciuc si Ghita

"Consecinta: Raman achitati"

, mediatizat prin comunicatul nr. 120/VIII/3 din 22 ianuarie 2015, iar despre retragerea apelului, conducerea Directiei Nationale Anticoruptie a aflat din presa," explica DNA intr-un comunicat remis marti"Cu referire la cel de-al doilea dosar care a fost trimis in judecata Sebastian Ghita si altii, mediatizat prin comunicatul nr. 910/VIII/3 din 29 iunie 2016,", mai precizeaza procurorii anticoruptie.Sursa citata mai arata ca, avand in vedere ca printre inculpatii trimisi in judecata in cele doua dosare se afla si persoane care au calitatea de magistrati, in baza legii 304/2004 privind organizarea judiciara, modificata si completata prin OUG nr. 7/2019, DNA nu mai are nicio competenta in dosarele privind magistrati, inclusiv in cele aflate pe rolul instantelor de judecata."Consecinta nedeclararii apelului in aceste doua cauze este ca inculpatii condamnati in prima instanta nu pot primi pedepse mai mari in apel, iar cei achitati raman achitati", explica DNA.DNA reitereaza declaratiile facute de Gheorghe Stan: "".