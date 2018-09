Adina Florea, propunerea de sef DNA: Nu exclud ca dosarele care vizeaza magistrati sa reprezinte o forma de santaj

Ziare.

"Activitatea desfasurata de procurori, implicit activitatea de urmarire penala, este riguros reglementata de Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si de Codul de procedura penala. Prin urmare, nu era si nici nu este necesara vreo adaugire la lege prin incheierea unor protocoale", a declarat Adina Florea cu privire la rolul protocoalelor secrete incheiate intre Serviciul Roman de Informatii si Ministerul Public.Aceasta sustine ca procurorii au obligatia sa aplice legea in cazul in care va fi emisa o ordonanta de urgenta care sa permita revizuirea sentintelor definitive date in baza protocoalelor secrete."Elaborarea unei asemenea ordonante este atributul guvernului iar procurorul are obligatia de a aplica legea si nu de a o comenta", a spus procurorul Florea, cu privire la oportunitatea unei astfel de ordonante.Totodata, Adina Florea nu exclude ca dosarele care vizeaza magistratii sa reprezinte o forma de santaj."Nu cunosc modul de sesizare in dosarele penale in care sunt vizati magistrati. Nu exclud ca aceste dosare sa reprezinte o forma de santaj a magistratilor cu atat mai mult cu cat denunturile trebuie sa indeplineasca rigorile impuse de Codul de procedura penala".Iar despre cauza care o viza si care se afla pe rolul DNA, magistratul declara ca: "Nu mi s-a comunicat de catre Directia Nationala Anticoruptie nici un act de procedura si nici o citatie din cuprinsul carora sa rezulte ca as fi cercetata pentru savarsirea vreunei infractiuni. Singurul act comunicat a fost ordonanta de infirmare, act care mi s-a comunicat de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie si din cuprinsul caruia nu rezulta implicarea mea in savarsirea vreunei fapte penale".Chestionata cu privire la actiunea de "decapare institutionala", despre care vorbea fostul procuror sef al DNA, Laura Codruta Kovesi in dosarul retrocedarilor de case, si daca aceasta a fost unul dintre scopurile gresite ale conducerii DNA, Adina Florea a afirmat: "Expresia 'decaparea institutiilor statului' nu este proprie limbajului pe care-l folosesc si, prin urmare, nu sunt in masura sa ofer o definitie a acestei expresii".Procurorul spune ca pe Laura Codruta Kovesi a cunoscut-o datorita functiei sale, iar ultima discutie au avut-o in anul 2010."In virtutea raporturilor institutionale am cunoscut-o pe doamna procuror Laura Codruta Kovesi atunci cand se afla in exercitarea mandatului de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.Ultima data cand am discutat cu doamna procuror general a fost cu prilejul sedintei de bilant care s-a organizat la sediul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, in ziua de 26.02.2010.Doamna procuror general Laura Codruta Kovesi a participat la aceasta sedinta de bilant, eu fiind procuror general delegat la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta si, cu acest prilej, am avut o discutie profesionala. De la acea data nu am mai comunicat cu doamna procuror", a afirmat procurorul Florea, pentru Mediafax.Adina Florea, propusa de ministrul Justitiei pentru sefia DNA, urmeaza sa primeasca aviz consultativ din partea Consiliului Superior al Magistraturii. Declara ca a fost optiunea sa de a se inscrie doar la a doua sesiune de selectie pentru conducerea DNA."Am convingerea ca sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii va analiza cu obiectivitate si impartialitate propunerea formulata de Ministrul Justitiei, domnul Tudorel Toader, cu atat mai mult cu cat Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei", afirma Adina Florea, cu privire la modalitatea in care va incerca sa convinga procurorii CSM sa de aviz pozitiv.Sectia pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anuntat calendarul privind examinarea Adinei Florea la conducerea DNA, interviul in fata Sectiei urmand a fi sustinut pe 27 septembrie, iar avizul sa fie transmis ministerului Justitiei pe 2 octombrie.Procurorul Adina Florea este propunerea ministrului Tudorel Toader pentru functia de sef al DNA, a anuntat, saptamana trecuta, ministerul Justitiei.Adina Florea vine de la Parchetul Curtii de Apel Constanta. Inainte de aceasta functie, ea a fost prim-procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, si procuror general adjunct al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta.