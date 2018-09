Adina Florea, propusa la conducerea DNA, a fost audiata ca martor la Parchetul General

Ziare.

com

Conform Antena3, audierile au avut loc marti, au durat mai multe ore, mai multi procurori fiind audiati.Potrivit aceleiasi surse, Adina Florea a confirmat ca a fost prezenta la audieri, precizand ca va raspunde oricarei invitatii in acest sens.Procurorul general Augustin Lazar a anuntat recent ca exista o verificare in curs la Parchetul Curtii de Apel Constanta, in urma informatiilor din spatiul public potrivit carora protocolul secret SRI-Parchetul General publicat de Darius Valcov ar proveni de la aceasta structura."Va pot confirma doar ca exista o verificare in curs la parchetul Curtii de Apel Constanta", a afirmat procurorul general, intrebat de jurnalisti despre informatiile potrivit carora protocolul secret postat de Darius Valcov pe Facebook ar proveni de la Parchetul Curtii de Apel Constanta, structura din care provine si procurorul Adina Florea, propusa de ministrul Justitiei pentru conducerea DNA.In 24 august, Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila, a publicat, pe pagina sa de Facebook un protocol incheiat intre Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie (PICCJ) si Serviciul Roman de Informatii (SRI) in 7 decembrie 2016, iar potrivit informatiilor din spatiul public documentul ar proveni de la Parchetul Curtii de Apel Constanta.