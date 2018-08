Adjunctul DNA, despre cele 300 de dosare cu magistrati: Numai sase sunt suspecti si doi sunt inculpati

Ziare.

"In cursul anului 2018, nu au fost decat 70 de dosare din acestea, care aveau magistrati. Celelalte dosare sunt inregistrate la celelalte sectii sau servicii teritoriale din cadrul DNA. Pare un numar mare de dosare pe magistrati, dar va pot justifica de ce e atat de mare.In dreptul procesual penal esti obligat sa inregistrezi orice sesizare penala. Cel care sesizeaza indica fapta, faptuitorul, iti da datele, esti obligat sa inregistrezi sesziazarea si se constituie cauza penala.Cele mai multe cauze din cele discutate sunt inregistrate in urma unor sesizari facute de unele parti din dosare civile sau parti procesuale: nemultumiti ca procurorul i-a trimis in judecata, ca procurorul nu stiu ce i-a facut. In aceste 300 de cauze, sunt sase suspecti si doi inculpati, aceste persoane sunt in patru cauze", a declarat procurorul-sef adjunct al DNA, Calin Nistor, la B1TV.Magistratul a mai subliniat ca pentru restul de 296 de dosare s-a inceput ancheta in rem."Anul trecut, au fost solutionate 370 de cauze cu magistrati., Anul acesta au fost trimisi in judecata, din 1 ianuarie 2018 pana la 1 iulie, doi magistrati: de la o judecatorie din Timisoara si un procuror din DNA", a mai spus Nistor.Procurorul-sef adjunct al DNA Marius Iacob a precizat in proiectul de management depus la Ministerul Justitiei ca la DNA sunt inregistrate aproximativ 300 de dosare in care sunt cercetati magistrati , dosare care ar trebui inaintate noii sectii care ar urma sa fie infiintata in Parchetul General, conform modificarilor aduse Legii 304/2004 privind organizarea judiciara.