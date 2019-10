Administrator judiciar retinut dupa ce a pretins 4 milioane de lei mita: Procurorii l-au prins in flagrant

Ziare.

Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii au retinut pentru 24 de ore administratorul judiciar al unei firme, acuzat de luare de mita, dar si o alta persoana, care este acuzata de complicitate la luare de mita.Procurorii sustin ca, in perioada 2017 - 2019, administratorul judiciar ar fi pretins de la reprezentantii unei firme aflata in reorganizare 5% din totalul datoriilor prevazute in planul de reorganizare."Ar fi pretins de la administratorul unei societati comerciale aflata in reorganizare (martor in cauza) sa-i remita o suma de bani, reprezentand echivalentul a 5% din totalul datoriilor (aproximativ 4.000.000 lei) prevazute in planul de reorganizare,, prin inactiunile sale incalcand prevederile Legii nr.85/2014 atat in relatia cu debitorul, cat si cu instanta judecatoreasca", se arata in comunicat.Potrivit procurorilor,. De mentionat este faptul ca, inainte de interventia procurorilor anticoruptie , administratorul judiciar i-a dat banii primiti cu titlu de mita celeilalte inculpate care", se mai arata in comunicatul DNA.Cei doi inculpati vor fi prezentati Tribunalului Alba cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.