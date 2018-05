Afacerea "Panseluta" in Sectorul 1: Prejudiciu de 80 de milioane de lei dupa ce au fost umflate preturile si de 17 ori

De unde a inceput totul

Acuzatiile DNA

O firma ar fi fost favorizata

Suma ar fi fost cheltuita desi nu exista o strategie bugetara care sa cuprinda standarde de cost, potrivit unei anchete DNA. Din suma totala, 80.500.280 lei a fost alocata si cheltuita cu incalcarea dispozitiilor legale, cauzandu-se o paguba de aceeasi valoare Administratiei Domeniului Public Sector 1 Bucuresti, in timp ce firmele contractante au obtinut foloase necuvenite.Procurorii DNA au decis astazi punerea sub acuzare a cinci functionari din cadrul ADP Sector 1: directorul general, Eugen Milea, seful Serviciului Achizitii, Lucian Bechir, seful Serviciului Juridic, Daniel Andronie, inspectorii Anca Mihalache si Gabriel Ocnaru. Acuzatiile: abuz in serviciu.ADP Sector 1 este o institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, avand calitate de autoritate contractanta cu obligatia de a efectua achizitii publice potrivit reglementarilor legale in vigoare.In aceasta calitate, ADP Sector 1 a incheiat, intre altele, cu diferite firme, patru acorduri cadru pentru amenajarea si intretinerea spatiilor verzi, pentru furnizarea si montarea de garduri metalice, precum si pentru reparatii, intretinere si reconditionare de echipamente de joaca si de fitness in aer liber si mobilier urban (banci, cosuri de gunoi, mese de sah, mese de tenis).In acest context, Lucian Bechir, ca urmare a atributiilor de serviciu pe care le avea ca sef al Serviciului Achizitii din cadrul ADP Sector 1, ar fi supraestimat valoarea bunurilor si lucrarilor ce urmau a fi achizitionate in baza contractelor de intretinere si amenajare a spatiilor verzi, precum si valoarea contractelor de reparatii, intretinere si reconditionare de echipamente de joaca si de fitness in aer liber si mobilier urban.In acest fel, el ar fi permis ca firmele contractante sa aplice preturi exagerat de mari atat pentru bunurile livrate, cat si pentru lucrarile executate, dupa cum urmeaza:- pentru plantele ornamentale livrate,, in ambele situatii cu mult peste cel practicat in relatiile comerciale curente;- pentru anumite lucrari de intretinere spatii verzi,(pe parcursul derularii acordului cadru pentru perioada 2013 - 2016);- pentru lucrari de reparatii, intretinere si reconditionare de echipamente de joaca si de fitness in aer liber si mobilier urban, firmele au aplicat, recomandata in baza prevederilor legale.Procurorii DNA mai arata ca prin activitatea concertata a angajatilor ADP implicati in dosar - Milea, Andronie, Bechir, Ocnaru si Mihalache- suspectilor Milea Eugen - director general al ADP Sector 1, Andronie Daniel - sef al Serviciului Juridic, Bechir Lucian - ar fi fost intocmita documentatia de atribuire a acordului-cadru avand ca obiect "Furnizare si montare panouri gard 800x2500 mm", de natura a favoriza o anumita societate comerciala, iar concomitent, in mod nelegal, oferta altei societati a fost declarata inacceptabila si neconforma, desi aceasta era cu 11.850.656,4 lei mai mica decat oferta declarata castigatoare."Prin toate aceste activitati descrise anterior, s-a cauzat un prejudiciu de 80.500.280,6 lei in dauna ADP Sector 1, corelativ cu obtinerea unor foloase necuvenite de catre firmele contractante", arata DNA.