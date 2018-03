Afacerile din subventii ilegale ale milionarului Comana - 469 de volume de urmarire penala

Dosarul, la Tribunal

Planul de fuga, din 2012-2013

Omul cheie de la CFR

"Bai, Estrella, de joi, n-a raspuns la telefon"

"Sa-ti aranjezi o intalnire"

Cu o saptamana inainte de a face gestul sinucigas, procurorii DNA deschisesera un dosar in care era implicata firma Regiotrans, pe care a fondat-o alaturi de partenerul sau de afaceri, Iorgu Ganea. Societatea era cel mai mare operator privat de transport feroviar pentru calatori.Acuzatiile: mita data unor oficiali din CFR si subventii ilegale acordate de stat firmei Regiotrans. Pe 18 februarie 2015, Iorgu Ganea si Estrella Stefanescu, directoare in cadrul CFR, au fost retinuti de procurorii DNA, fiind acuzati de fapte de coruptie.Dosarul mortii lui Costel Comana, trimis in Romania de autoritatile din Costa Rica, a fost tradus in romana de un traducator. Acum este intr-unul din cele 469 de volume de urmarire penala aflate la Tribunalul Bucuresti.Dupa trei ani de la deschiderea anchetei, procurorii DNA i-au trimis in judecata pe Ganea, Stefanescu si pe firmele Regiotrans, Rail Force, RC CF Trans si Marub.Acuzatiile in cazul lui Comana au fost clasate: utilizarea subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate, folosirea in mod direct si indirect de informatii care nu sunt destinate publicitatii si dare de mita.Procurorii DNA au descoperit ca din 2012, Comana ar fi scos profitul din firmele care primeau subventii de la stat, prin intermediul altor societati. Pentru acest lucru ar fi folosit o femeie, prietena de familie, careia i-a cedat actiunile si a numit-o administrator. Femeia ar fi incasat in perioada 2009-2014, dividende in valoare de 40 de milioane de lei.La domiciliul fratelui lui Costel Comana, procurorii au descoperit mai multe acte din care reiesea cine era adevaratul beneficiar. Chiar fratele sau a confirmat ca milionarul nu mai voia sa stea in Romania: "Precizez ca mi-au fost ridicate la perchezitie mai multe inscrisuri pe care mi le-a inmanat intr-un biblioraft galben fratele meu inainte de sarbatorile de iarna din 2014. Atunci fratele meu a spus ca ar vrea sa treaca pe numele meu mai multe proprietati si societati deoarece el vrea sa plece si nu o sa mai aiba timp sa supravegheze afacerea".Una dintre persoanele cheie in obtinerea subventiilor de la stat era fosta sefa a serviciului Urmarire Transporturi din CNCF CFR SA, Estrella Stefanescu. Potrivit DNA, era vorba de sume de bani si foloase necuvenite de aproximativ 24.653,67 lei: card de combustibil, un laptop, un telefon si abonament telefonic, servicii de cazare in statiune turistica, reparatii la autoturismul personal numerar.Mita ar fi fost data in legatura cu una din atributiile pe care Estrella Stefanescu o avea, de a confirma din partea CNCF CFR SA volumul pe kilometri pe care un tren privat il parcurgea. Acesta era indicator principal in baza caruia societatea Regiotrans primea subventii de la stat.Documentele pe care Estrella Stefanescu le semna erau atasate cererilor si notelor de fundamentare pe baza carora Regiotrans ar fi obtinut, in mod nelegal, subventii de la bugetul de stat, arata DNA.Cu ocazia ultimei audieri, din februarie 2018, Estrella Stefanescu a recunoscut ca a primit bani si bunuri de la sefii din Regiotrans, dar a aratat ca primirea nu s-a realizat in legatura cu indeplinirea unor acte ce intra in indatoririle sale de serviciu.Directorii de la Regiotrans erau atenti cu Estrella Stefanescu, potrivit interceptarilor. Inclusiv cei doi patroni ai Regiotrans, Iorgu Ganea si Costel Comana.Intr-o discutie telefonica, Comana se interesa de situatia acesteia.Cel cu care a discutat este Florin Hadarean, fost director general in cadrul Regiotrans care a semnat saptama aceasta un acord de recunoastere a vinovatiei cu procurorii DNA. El a pledat vinovat pentru dare de mita si a fost de acord cu o sentinta de 1 an si 4 luni de inchisoare cu suspendare.Bai, Estrella de joi n-a raspuns la telefon. Ce-i cu ea?: A fost... De marti in nord, toata granita de nord. S-a intors vineri spre sambata noaptea.Ihi.Da. Pai am sunat-o de aia si n-a raspuns.I-am zis si "La multi ani". No! Aaa... S-ar putea sa-i fi... I-a mutat telefonul pe Orange.. Si am vorbit eu cu ieri, cu ea ieri ultima data ieri pe la 10 cand a ajuns acasa, mi-a spus numai ca a ajuns... (neinteligibil)... Era foarte obosita c-avea o saptamana de, o saptamana de...Am sunat-o la un moment dat nu avea semnal sau nu...Da. Pai a tot, a tot batait ba prin trenuri, ba pe la granita, aproape toata saptamana.Dupa care am sunat-o, am prins-o seara, adica a sunat telefonul seara pe la 10 si ceva si n-a mai raspuns. I-am dat un mesaj pe la ora aia de "La multi ani".Ihi, ihi. Deci, eu am vorbit cu ea sambata dimineata la 5 cand a venit trenu'. 5 si un sfert avea ceva intarziere.(...)Hai! Daca afli numarul lu' asta, lu' Estrella, sa mi-l dai s-o sun si eu ca eu n-am apucat sa-i zic "La multi ani".In dosarul de la Tribunalul Bucuresti sunt sute de discutii in care Iorgu Ganea si Costel Comana au fost interceptati cand discutau cu diversi functionari sau politicieni. Era vorba de modul in care erau calculate subventiile pe care urma sa le primeasca Regiotrans.Da!Uite acu' ajunsesem, i-am dat pasaportul, se uita asta stramb la mine.Cu ce sa vorbesc?Sa-ti aranjezi o intalnire, ca... s-a aprobat... prea mult pentru toti, stii?A! Varianta aia finala?Da, da, da.Si a venit hartia?Nu, da' astazi a plecat, de la Infrastructura, stii?Ihi.Si nu tre' sa ramana asa!No, bine, hai, ca vorbim maine dimineata.Ok.Bine, salut!