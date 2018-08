Al doilea candidat la sefia DNA: Procurorul militar Nicolae Lupulescu, detasat in prezent la MApN

Cine este Lupulescu

Candidatii la sefia DNA pot depune cererile de inscriere pana vineri, 24 august.Procurorul militar Nicolae Lupulescu si-a depus, joi, candidatura pentru functia de sef al Directiei Nationale Anticoruptie, a confirmat ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pentru Mediafax.Nicolae Lupulescu este magistrat militar la Sectia Parchetelor Militare din cadrul Parchetului general si are gradul de general-maior. Procurorul este detasat la Ministerul Apararii Nationale din 14 martie 2016, pentru o perioada de 3 ani.Nicolae Lupulescu a fost numit in 2011 in funtia de adjunct al sefului Sectiei Parchetelor Militare (SPM) din cadrul Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie (PICCJ) . Ulterior el a fost delegat ca sef adjunct al structurii de parchet militar din DNA.In 2015, dupa arestarea Alinei Bica, Lupulescu a candidat fara succes pentru sefia DIICOT.In 2015, generalul-maior Nicolae Lupulescu a clasat un dosar mediatizat, cel privind sponsorizarile facute unei Asociatii de pompieri din Bacau. Gazeta Sporturilor a prezentat acest caz in contextul scandalului incediului clubului Colectiv. Dupa ce Kovesi a solicitat redeschiderea dosarului, in fata magistratilor a venit generalul Lupulescu.El si-a aparat solutia si a sustinut in fata judecatorului ca "cele doua clasari au fost legale" si incheie spunand: "Las instanta sa se pronunte in privinta redeschiderii". Tribunalul Militar din Iasi a decis redeschiderea cazului.Pe 27 iulie, Ministerul Justitiei a anuntat ca au fost respinse cele patru candidaturi depuse pentru functia de procuror-sef al DNA, urmand ca procedura de selectie sa fie reluata.Cei patru candidati inscrisi in cursa au fost Florentina Mirica - procuror-sef serviciu la Sectia de combatere a coruptiei din cadrul DNA, Cristian Lazar - procuror-sef adjunct la Sectia urmarire penala din cadrul Parchetului General, Marius Iacob - procuror-sef adjunct al DNA si Elena Grecu - procuror-sef serviciu in structura centrala a DNA.Functia de procuror-sef al DNA a devenit vacanta dupa ce Laura Codruta Kovesi a fost revocata printr-un decret emis pe 9 iulie de presedintele Klaus Iohannis, care a pus in aplicare o decizie a Curtii Constitutionale.