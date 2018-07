Al treilea candidat la sefia DNA vine din Parchetul General

Ziare.

Este vorba despre Cristian Lazar, care in prezent ocupa functia de procuror sef adjunct al Sectiei de urmarire penala si criminalistica a Parchetului General.Cristian Lazar este magistratul care a respins contestatia la rezolutia de neincepere a urmaririi penale in cazul de plagiat al lui Victor Ponta.El a fost propus in functia de la Parchetul General de Robert Cazanciuc, pe cand acesta din urma era ministru al Justitiei.Lazar a mai anchetat si dosarul "Inchisoarilor CIA pe teritoriul Romaniei".Pana acum, si-au mai depus candidaturile procurorul sef adjunct al DNA Marius Iacob si sefa Serviciului combatere a coruptiei in justitie, Florentina Mirica.Astazi este ultima zi pentru depunerea candidaturilor pentru postul de procuror-sef al DNA . Ora 16.00 este termenul limita.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a facut luni dimineata un apel la procurori sa se inscrie in cursa pentru sefia DNA.Toader a subliniat ca cel care se va angaja la aceasta functie va avea o responsabilitate importanta, anume reorganizarea DNA, in functie de cerintele noilor legi ale Justitiei, care au trecut de Parlament, una fiind deja promulgata de presedinte, in ciuda avertismentelor Comisiei de la Venetia.Ministerul Justitiei organizeaza, in perioada 09 - 30.07.2018, selectia procurorilor in vederea efectuarii propunerii de numire in functia vacanta de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie.Procurorii pot depune cereri de inscriere, pentru functia de conducere vacanta, pana la data de 23.07.2018 (inclusiv), la Directia resurse umane din cadrul Ministerului Justitiei.Lista procurorilor care indeplinesc conditiile legale de participare la selectie si programarea interviurilor se va afisa la sediul MJ si se va publica pe pagina Internet a acestuia, la data de 24 iulie, participantii urmand a sustine, in perioada 25-27 iulie, un interviu cu ministrul Tudorel Toader. Rezultatul final se va afisa in data de 30 iulie.Concursul a fost organizat dupa ce presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de revocare din functia de procuror-sef a DNA a Laurei Codruta Kovesi