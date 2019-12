Alexandru Cumpanasu a fost pus sub acuzare de DNA pentru frauda (surse)

Ziare.

Surse judiciare au precizat, pentru Mediafax, ca Alexandru Cumpanasu a fost pus sub acuzare pentru frauda, dupa ce ar fi mintit in privinta studiilor, pentru a lucra, ca expert, intr-un proiect european (SIPOCA) derulat de Ministerul Dezvoltarii, implementat in parteneriat cu SNSPA.In luna septembrie a acestui an, SNSPA a decis sa verifice legalitatea angajarii lui Cumpanasu in cadrul proiectului SIPOCA, pentru a clarifica situatia privind studiile lui. La acea vreme, Cumpanasu a semnat un document potrivit caruia detine studii superioare.In functie de rezultate, SNSPA a anuntat ca vor fi luate masurile legale impuse.Verificarile SNSPA au fost dispuse dupa ce, in spatiul public, au aparut mai multe controverse privind studiile lui Cumpanasu. In declaratia de avere publicata pe site-ul Biroului Electoral Central inainte de alegerile pentru presedintie, Cumpanasu figura cu 66.762 lei de la SNSPA.