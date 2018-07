Ambasadorul SUA si atasatul FBI s-au dus la DNA sa isi reafirme sprijinul pentru lupta anticoruptie

Ziare.

com

"Ambasadorul Hans Klemm si atasatul FBI David Varner, recent sosit la post, s-au intalnit astazi cu doamna Anca Jurma, procuror sef interimar al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), la sediul institutiei si au asigurat-o de continuarea sprijinului Ambasadei.Ambasadorul Hans Klemm si doamna Anca Jurma au discutat si despre modalitatile de intarire a cooperarii dintre Statele Unite si Romania in domeniul aplicarii legii", se arata in anuntul facut de Ambasada SUA.Ambasadroul Hans Klemm a transmis de foarte multe ori pe parcursul mandatului sau mesaje de sustinere si de lauda pentru activitatea DNA si a fostei sale sefe, Laura Codruta Kovesi. Totodata, de fiecare data Ambasada a reactionat prompt la modificarile facute de Guvernele PSD-ALDE si de majoritatea parlamentara in ce priveste justitia.In cea mai recenta reactie, cea fata de modificarea Codurilor Penale, Klemm spunea ca este ingrijorat de efectele pe care le-ar putea avea.