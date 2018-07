Anca Jurma a preluat pentru 6 luni interimatul la sefia DNA: Augustin Lazar spune ca "e exact ceea ce ne trebuie in acest moment"

Ziare.

com

Laura Codruta Kovesi nu a fost prezenta la declaratiile date in fata jurnalistilor de procurorul general si de succesoarea ei.Augustin Lazar a anuntat "instalarea in functie a procurorului sef interimar, care va functiona pana la instalarea unui nou procuror sef al DNA" si a precizat ca "".Totodata, Augustin Lazar a subliniat ca noua sefa a DNA este "un procuror experimentat, cu nivel de expertiza semnificativ in structura pe care urmeaza sa o conduca".Pe de alta parte, acesta a enumerat cateva dintre prioritatile DNA in continuare, prima fiind aceea ca ""."Aplicarea legislatiei anticoruptie se va efectua in continuare in conformitate cu normele si standardele internationale de eficacitate si de aparare a drepturilor fundamentale", a mai subliniat acesta.Procurorul general a tinut sa mentioneze ca "DNA va apela la resursele umane de expertiza profesionala pe care le are, care au facut din aceasta institutie una cunoscuta ca furnizoare de expertiza in domeniu"., care ne indica noua faptul ca DNA are resuse pe profilul necesar in momentul oportun pentru a le putea valorifica in continuare. E un procuror cu expertiza mare in MP, cu o foarte buna pregatire profesionala si care in acest context, al devenirii Directiei ca un furnizor de expertiza europeana si internationala, a reprezentat momentul cheie al acestei expertize", a mai declarat Augustin Lazar, reamintind ca Anca Jurma a avut doua mandate de procuror sef al Serviciului relatii internationale, iar ulterior a lucrat si in Parchetul general.", a mai declarat Augustin Lazar.Procurorul general i-a multumit pentru intreaga activitate Laurei Codruta Kovesi si a laudat rezultatele obtinute de DNA in mandatele acesteia. In plus, a explicat ca "e o traditie a MP de a valorifica mereu procurorii cu expertiza intr-un anumit domeniu, dupa ce isi incheie o misiune profesionala", motiv pentru care fosta sefa a DNA a fost delegata la Serviciul de indrumare si control din MP, "in contextul in care domnia sa a adus DNA in postura de furnizor de bune practici la nivel european".Augustin Lazar nu a ratat prilejul de a vorbi inca o data despre nevoia de mentinere a independentei sistemului judiciar."Nu putem uita faptul ca. Cu toate aceastea, procurorii MP sunt profesionisti si isi indeplinesc rolul prevazut in Constitutie de a reprezenta interesele generale ale societatii, de a apara ordinea, drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor. (...)Anca Jurma este vicepresedintle retelei institutiilor anticoruptie la nivel european, ceea ce ne indica nivelul de expertiza pe care il are, nivelul de incredere pe care il are", a subliniat Augustin Lazar.La randul sau,le-a multumit procurorului general si predecesoarei sale, subliniind ca DNA "are o raspundere majora in indeplinirea mandatului pe care legea il confera".. Ma voi stradui pe cat imi va sta in putinta sa asigur un, sa continuam impreuna cu colegii din DNA munca inceputa in urma cu 15 ani", a declarat noua sefa a DNA, precizand totodata ca se va acorda prioritate "respectarii normelor si drepturilor fundamentale" ale cetatenilor.