Ancheta DNA, cu sprijinul OLAF, privind comisioane de milioane de euro care au mers si la campania electorala din 2012

Un cetatean italian a fost pus sub control judiciar de DNA, pentru pentru trafic de influenta, in dosarul in care este cercetat si un fost consilier al ministrului Transporturilor, si in care s-au dat comisioane de peste 2 milioane de euro, o parte din suma fiind folosita pentru servicii de publicitate in campania pentru parlamentare din 2012.Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate coruptiei au dispus luarea masurii controlului judiciar pe o perioada de 60 de zile, fata de inculpatul Mario La Sala, cetatean italian, pentru trafic de influenta, in dosarul care are ca obiect imprejurarile si destinatia unor comisioane de peste 2 milioane de euro incasate in schimbul deblocarii unor plati datorate de stat unei companii pentru lucrari de reabilitare a unor tronsoane de cale ferata.Lucrarile de reabilitare fusesera efectuate pe tronsoane de cale ferata de pe ruta Bucuresti - Constanta, fiind finantate in proportie de 75% din fonduri europene si 25% din bugetul de stat.In contul lucrarilor efectuate, compania constructoare avea de incasat de la statul roman, prin intermediul beneficiarului lucrarilor CFR (Compania de Cai Ferate), suma de 15 milioane de euro, plati restante la nivelul lunii mai 2012.Potrivit DNA, din ordonanta privind masura controlului judiciar a rezultat ca, in cauza, exista date si probe care arata ca, in perioada iunie - iulie 2012, inculpatul Mario La Sala a pretins unui reprezentant al companiei de constructii suma de 1.900.000 de euro, promitandu-i ca, datorita influentei pe care o are asupra ministrului transporturilor (), il va determina sa se implice in rezolvarea problemei companiei de constructii, legata de platile scadente si restante ale CFR."Urma ca banii sa fie incasati prin intermediul unor contracte incheiate cu societatea controlata de Favino Roberto Pasquale, Team Delta Proiect SRL () . Activitatea de pretindere a venit in continuarea si sustinerea activitatii de pretindere savarsita de Favino Roberto Pasquale fata de reprezentantii aceleiasi companii de constructii, avand rolul de a intari faptul ca semnarea contractelor (menite sa mascheze cumpararea influentei) constituie unica modalitate de rezolvare a problemei legata de platile scadente si restante ale CFR si, totodata, de a asigura plata sumelor de bani restante in contul companiei de constructii", arata DNA.Conform sursei citate, in perioada 2012-2015, inculpatul a primit indirect, pentru sine sau pentru altul, prin intermediul a trei contracte fictive incheiate de compania de constructii cu societatea Team Delta Proiect SRL, suma de 9.845.937,31 lei (aproximativ 2,1 milioane euro) pentru a-si exercita influenta asupra ministrului Transporturilor si a-l determina pe acesta sa se implice in rezolvarea problemei companiei respective."Din suma totala, inculpatul La Sala Mario a incasat 4.472.141 lei (1.020.550 euro), in perioada 05.11.2012 - 26.08.2013, prin intermediul a 34 de viramente bancare efectuate din contul societatii Team Delta Proiect SRL in conturile a doua societati belgiene aflate sub controlul sau. In perioada imediat urmatoare, suma de 600.693 euro a fost virata din conturile societatilor belgiene in conturile personale ale inculpatului La Sala Mario", mai sustin procurorii DNA.Investigatia este realizata cu sprijinul OLAF.In aprilie, un fost consilier al ministrului Transporturilor a fost plasat sub control judiciar pentru trafic de influenta si instigare la spalare de bani, de catre procurorii Directiei Nationale Anticoruptie care au facut ancheta impreuna cu OLAF si Eurojust.In dosar se vorbeste despre comisioane de peste 2 milioane de euro pentru deblocarea unor plati datorate de stat unei companii pentru pentru lucrari de reabilitare a unor tronsoane de cale ferata.O parte din comisionul incasat a fost transferata in contul unor firme belgiene de consultanta, dupa care a fost folosita pentru plata unor servicii de publicitate prestate in cadrul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 2012.Procurorii DNA au dispus atunci punerea in miscare a actiunii penale si masura controlului judiciar pentru 60 de zile fata de Szechely Mihaela Vasilica, consilier al ministrului Transporturilor in perioada 10 iulie 2012 - 21 decembrie 2012, pentru trafic de influenta si instigare la spalare de bani.De asemenea, au fost plasati sub control judiciar sotul acesteia, asociat in cadrul firmei Team Delta Proiect, pentru trafic de influenta si instigare la spalare de bani, si Mocanu Alexandra, administrator al firmei Team Delta Proiect, pentru spalare de bani.In aceeasi cauza s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de persoana juridica Team Delta Proiect, pentru spalare de bani."Prezenta cauza are ca obiect imprejurarile si destinatia unor comisioane de peste 2 milioane de euro incasate in schimbul deblocarii unor plati datorate de stat unei companii pentru lucrari de reabilitare a unor tronsoane de cale ferata. Lucrarile de reabilitare fusesera efectuate pe tronsoane de cale ferata de pe ruta Bucuresti - Constanta, fiind finantate in proportie de 75 % din fonduri europene si 25 % din bugetul de stat. In contul lucrarilor efectuate, compania constructoare avea de incasat de la statul roman, prin intermediul beneficiarului lucrarilor CFR (Compania de Cai Ferate), suma de 15 milioane euro, plati restante la nivelul lunii mai 2012", anunta DNA.In ordonantele procurorilor de dispunere a controlului judiciar se arata ca, in cursul anului 2012, in exercitarea atributiilor de consilier al ministrului Transporturilor, inculpata Szechely Mihaela Vasilica a pretins sume de bani de la un reprezentant al companiei de constructii, iar in perioada 2012-2015 a primit, prin intermediul firmei Team Delta Proiect, pe care o controla, suma de 9.410.375,7 lei.In schimbul banilor, consilierul a promis ca, datorita influentei pe care o are asupra functionarilor din Ministerul Transporturilor (influenta rezultata din calitatea sa de consilier personal al ministrului transporturilor), ii va determina sa faca demersurile necesare astfel incat ministerul sa aloce CFR SA banii datorati companiei.O parte din comisionul incasat, respectiv suma de 1.011.550 euro, a fost transferata in contul unor firme belgiene de consultanta, dupa care a fost folosita pentru plata unor servicii de publicitate prestate in cadrul campaniei electorale ocazionate de alegerile parlamentare din anul 2012."Ceilalti doi coinculpati au participat la activitatile infractionale, in sensul in care Favino Roberto Pasquale a intermediat discutiile dintre consilier si reprezentantul companiei de constructii, cu privire la conditiile si la modul de plata a comisioanelor, iar Mocanu Alexandra, care a preluat de la Szechely Mihaela Vasilica administrarea firmei Team Delta Proiect (prin care s-au platit comisioanele) dupa ce aceasta din urma a devenit consilier al ministrului Transporturilor, a dispus transferul sumei de 1.011.550 euro in conturile firmelor belgiene, cunoscand ca suma provine din savarsirea unei infractiuni", au mai transmis procurorii DNA.Potrivit acestora, prezentul dosar s-a constituit ca urmare a unei cereri de asistenta juridica formulata de autoritatile belgiene, iar ancheta se desfasoara in cadrul unei echipe comune de investigatii (Joint Investigative Team, din care fac parte DNA si autoritati de aplicare a legii din Belgia. Investigatia a fost realizata cu sprijinul OLAF si al Eurojust.