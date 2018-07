Anchetele Florentinei Mirica, procurorul care candideaza la sefia DNA: Limuzina lui Oprea, fraudele de la CNAS si "Reginele spagii din Justitie"

Rechizitorii de rasunet

Magistratul si-a depus luni candidatura la sefia DNA. Florentina Mirica () conduce de mai multi ani Serviciul de combatere a coruptiei in justitie, din cadrul DNA.In prezent, ea este delegata pe aceasta functie pana in noiembrie 2018. Este vorba despre serviciul care practic va ramane fara obiect dupa intrarea in vigoare a noii Legi 304/2004 privind organizarea judiciara . Motivul: infractiunile savarsite de magistrati vor fi luate de la DNA si mutate la Parchetul General, unde va fi infiintata Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ).Florentina Mirica este de aproape opt ani la DNA.De-a lungul timpului, ea a realizat mai multe dosare mediatizate: judecatorul Stan Mustata, afaceristul Dinel Staicu - "Spaga pentru achitare", fostul boxer Rudel Obreja - "Spaga la Curtea Suprema", afaceristul Catalin Chelu - "Mita la MAI", judecatoarele Antonela Costache si Viorica Dinu - "Reteaua judecatoarelor de la Tribunalul Bucuresti" sau Veronica Carstoiu- "Regina spagii din justitie".In 2016, Florentina Mirica a facut rechizitorii in doua dosare celebre: cazul Limuzina - Gabriel Oprea si cel privindu-i pe sefi de la Oficiul National pentru Protectia Martorilor (ONPM), cel mai cunoscut nume fiind al chestorului Adrian Barascu, acuzati tot de deturnarea fondurilor operative.Florentina Mirica a lucrat anul acesta la o ancheta uriasa, cel privind deturnarile de fonduri de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.Mai multi ofiteri din cadrul serviciului secret al MAI, Directia de Infomatii si Protectie Interna, celebrul Doi si-un sfert, s-au plans la CSM de Florentina Mirica. CSM a respins in iunie 2018 actiunea disciplinare formulata de Inspectia Judiciara. Codruta Kovesi a declarat, in octombrie 2016, atunci cand a inceput cercetarea disciplinara, ca o sustine pe colega ei, Florentina Mirica, care a instrumentat dosarul privind abuzul in serviciu la achizitii facute de DIPI si care acum are dosar disciplinar la CSM."Acest dosar disciplinar a fost deschis ca urmare a faptului ca un procuror din DNA a indraznit sa verifice modul in care un serviciu de informatii a folosit banii statului, sunt investigati doi fosti ministri de Interne, doi fosti sefi ai unui serviciu de informatii si mai multi ofiteri de informatii.Eu cred ca astfel de anchete ar trebui incurajate si astept sa vad verdictul pe care CSM il va da in aceasta actiune disciplinara", a declarat sefa DNA.